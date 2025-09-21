Oroscopo di Paolo Fox del 22 settembre: Bilancia, tra azione e cautela

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 22 settembre, i nativi della Bilancia avranno molta energia, ma devono fare attenzione ai contratti, mentre quelli dello Scorpione avranno la conferma del successo di un progetto a cui tengono. I nati sotto il segno dell’Acquario, invece, dovranno muoversi con cautela e riflettere bene prima di prendere decisioni, soprattutto quelle economiche.

Oroscopo di lunedì 22 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’inizio di questa settimana potrebbe essere un po’ faticoso. Causa l’opposizione di Sole e Luna, potresti sentirti bloccato o subire dei ritardi, ma non preoccuparti: mercoledì le cose inizieranno a migliorare.

Toro – Stai ritrovando il tuo equilibrio. Dopo un inizio di settembre un po’ in salita, ora gestisci l’amore con più facilità e sul lavoro ti attendono gradite novità.

Gemelli – Stai attraversando un periodo di turbolenze, perciò l’oroscopo di Paolo Fox ti raccomanda di rimandare a domani le scelte più importanti che devi affrontare.

Cancro – Non esitare se al tuo fianco c’è la persona che ti fa battere il cuore: è il momento di fare una scelta che ti cambierà la vita. Fai attenzione a come spendi i soldi, perché potresti esagerare.

Paolo Fox e l’oroscopo del 22 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox dicono che il tuo futuro sarà senza dubbio positivo, perciò è il momento di concentrarti su ciò che verrà. Devi chiarire una volta per tutte la situazione con una persona con cui hai avuto una relazione in passato.

Vergine – Da domani Marte sarà di nuovo dalla tua parte. Questo transito ti donerà una forza extra per dedicarti con impegno ai tuoi progetti e raggiungere i traguardi che ti sei prefissato.

Bilancia – Le stelle ti daranno una grande energia questa settimana, permettendoti di fare di più di quanto pensi. Fai solo attenzione ai contratti in sospeso.

Scorpione – Un progetto a cui tieni sta crescendo a vista d’occhio. Non ti resta che attendere la fine del mese per avere una conferma definitiva, che ti permetterà di tornare a essere il protagonista indiscusso della tua vita.

Previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 22 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È il momento di stare attento a come agisci, soprattutto nel campo dei sentimenti. La Luna è in opposizione e rischia di farti perdere la calma.

Capricorno – L’oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia a proseguire con fiducia. Che tu abbia una storia d’amore importante o che tu stia cercando una persona speciale, oggi potrai ottenere le conferme che desideri e che ti daranno serenità.

Acquario – Questa giornata ti invita a muoverti con prudenza. Sii oculato e ragiona bene prima di prendere decisioni, specialmente in campo finanziario, dove devi risolvere alcune questioni.

Pesci – L’amore ti sta mettendo un po’ alla prova, ma questo stato d’animo sta per svanire. A partire da domani, ritroverai la calma.