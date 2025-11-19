Oroscopo di Paolo Fox del 20 novembre: rivoluzione lavorativa per i Gemelli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oroscopo di giovedì 20 novembre: da Ariete a Cancro

Ariete –La Luna è in aspetto favorevole e ti dona un recupero significativo. Preparati perché da sabato riceverai un ulteriore slancio. Attenzione particolare agli incontri: saranno estremamente fortunati!

Toro – Ti stai finalmente liberando da un peso e ti senti rinascere. Preparati a ricevere quella risposta legale o finanziaria che aspettavi con ansia, perché è proprio dietro l’angolo!

Gemelli – L’oroscopo di Paolo Fox dice che questo è il momento perfetto per dare una svolta decisiva alla tua carriera. Tieni presente che devi concretizzare i tuoi progetti più importanti senza esitazione.

Cancro – Periodo favorevole. Nel lavoro raggiungerai risultati che ti daranno grande gioia. In amore, è ammissibile una vena di gelosia, purché tu non la trasformi in eccessiva preoccupazione e la sappia dosare.

Paolo Fox e l’oroscopo del 20 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Finalmente ritrovi la tua grinta e la voglia di agire! L’oroscopo di Paolo Fox annuncia ottimi spunti per azioni fortunate. Cogli l’attimo per far valere il tuo entusiasmo.

Vergine – Stai per affrontare quarantotto ore cruciali: la tua consueta voglia di fare potrebbe vacillare e ti accorgi che c’è qualcosa che proprio non torna. Fai chiarezza!

Bilancia – Ti senti frustrato perché il tuo valore non è stato ancora riconosciuto? È il momento di reagire: presenta con chiarezza le tue rimostranze e chiedi il giusto peso a chi detiene il potere decisionale.

Scorpione – L’oroscopo di Paolo Fox rivela che, a partire da giovedì, finalmente potrai manifestare pienamente la tua indole: sfoderi tutto il tuo ardore, e la tua personalità dominante e intrepida torna a farsi sentire.

Previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 20 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Momento vincente per il settore affettivo. C’è una persona che ti interessa? Allora, è arrivato il momento di agire: trova un modo per vederla prima che arrivi la prossima settimana.

Capricorno – Sei una persona ambiziosa e miri in alto, ma attenzione a non mettere in secondo piano i sentimenti: dedica spazio anche all’amore.

Acquario – Devi scrollarti di dosso i pensieri ingombranti del passato! Dopo un inizio un po’ teso, in tarda mattinata ritroverai una grinta eccellente che ti darà la spinta giusta.

Pesci – Nel pomeriggio, cerca di mantenere la calma! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’aria è carica di tensione e potresti scontrarti con qualcuno che ti fa innervosire. La strategia è rimandare: conserva i tuoi nervi saldi e posticipa ogni confronto chiarificatore alla giornata di domenica. Non sottovalutare, inoltre, quei fastidi fisici minori.