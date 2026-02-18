Oroscopo di Paolo Fox del 18 febbraio: Sagittario, è il momento di agire

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 18 febbraio 2026, i Gemelli devono comunicare con prudenza per evitare malintesi e tensioni di coppia, preferendo l’attesa alla polemica. I nati sotto il segno del Leone recuperano invece grande energia, lasciandosi alle spalle i dubbi passati per guardare al futuro con determinazione. Infine, i nativi del Sagittario vedono finire un periodo difficile e si preparano ad accogliere nuove opportunità professionali e creative grazie a un quadro astrale finalmente favorevole.

Oroscopo di mercoledì 18 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – C’è una bella evoluzione nel tuo modo di porti verso gli altri: sei più disponibile e attento. Eppure, emerge un piccolo intoppo nel cuore: quel vizio di analizzare tutto con troppa durezza. Per vivere meglio la vita di coppia, ti serve una dose extra di leggerezza.

Toro – Se il lunedì ti ha lasciato l’amaro in bocca, preparati a voltare pagina. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono che oggi hai la possibilità concreta di rimediare a un piccolo intoppo recente. È il momento di accogliere con ottimismo nuove conoscenze e conferme di valore: affronta la giornata a testa alta e con il sorriso.

Gemelli – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo momento faresti bene a pesare ogni parola: il rischio di essere frainteso è dietro l’angolo. In amore senti una certa distanza, quasi come se tra te e il partner si fosse alzato un muro di distrazioni e silenzi. Non sprecare energie in polemiche sterili; la scelta più saggia che puoi fare è fermarti e attendere che le acque si calmino.

Cancro – Sblocchi importanti in vista per la tua professione. Ma la vera magia, stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, avverrà nella sfera privata. Resta vigile e segui l’istinto: un incontro folgorante è nell’aria e ti basterà un istante per capire che sei nel posto giusto con la persona giusta.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 18 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Sei un concentrato di pura grinta. Ora che i dubbi di inizio febbraio sono solo un ricordo lontano, è il momento di voltare pagina. Come suggeriscono le previsioni astrologiche di Paolo Fox, devi lasciarti il passato alle spalle e ruggire verso il futuro con una carica tutta nuova.

Vergine – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox annunciano un successo professionale imminente che ti regalerà grande soddisfazione. Tuttavia, in amore il lavoro più importante devi farlo su te stesso. Non avere fretta di darti agli altri: dedica questo momento a un sincero chiarimento interiore per capire cosa desideri davvero.

Bilancia – In questo periodo emani una luce speciale capace di attrarre chiunque. L’amore potrebbe sorprenderti con un colpo di scena improvviso: il segreto è farsi trovare pronti e non farsi sfuggire l’occasione. Grandi gratificazioni in arrivo anche sul fronte personale, finalmente i tuoi sforzi vengono premiati.

Scorpione – È arrivato il momento di voltare pagina e lasciarti alle spalle quel capitolo amaro che ti ha tolto il sorriso. In amore, la tempesta si sta finalmente allontanando: la tensione svanisce e torna quella lucidità necessaria per guardare al futuro con fiducia.

Previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 18 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dopo aver stretto i denti in un periodo decisamente sottotono, finalmente Saturno smette di ostacolarti e torna a sorriderti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sei pronto a spalancare le porte a nuove opportunità di lavoro e a incontri che accenderanno la tua scintilla creativa. È il momento di agire!

Capricorno – C’è un po’ di maretta nei sentimenti. Il consiglio per te è chiaro: non gettare benzina sul fuoco se nasce una discussione. Ricorda che hai tu il coltello dalla parte del manico e il potere di risolvere tutto; scegli la via della diplomazia piuttosto che quella dello scontro frontale.

Acquario – Ami viaggiare controcorrente, ma non farlo da solo se la compagnia non è quella giusta. Seguendo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, oggi dovresti interrogare il tuo istinto: chi hai accanto è davvero il partner ideale per le tue prossime avventure o solo un passeggero temporaneo?

Pesci – Sei davanti a un vero e proprio bivio esistenziale. Non aver paura di rimettere tutto in discussione: una rivoluzione interiore sta per travolgere le tue certezze, aprendo la strada a successi inaspettati. Abbraccia questa trasformazione con coraggio.