Politica Puglia

Ordine dei Giornalisti della Puglia. Elezioni, i doveri dei giornalisti

Comunicato Stampa3 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA PUGLIA. ELEZIONI, I DOVERI DEI GIORNALISTI

Con l’approssimarsi della campagna elettorale per le prossime consultazioni regionali di novembre, il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia richiama al rispetto del principio del pluralismo e dell’equilibrio nell’informazione.

 
In particolare, una/un giornalista candidata/o non può occuparsi professionalmente di politica e di argomenti che possano avere riflessi e ricadute sul voto, a prescindere dal mezzo di informazione utilizzato. La prestazione sui servizi audiovisivi della/del giornalista candidata/o deve essere sospesa durante la campagna elettorale, anche nel caso in cui si riferisca a materie non attinenti: l’apparizione in video o audio, infatti, costituisce di per sé un indebito vantaggio. La/il giornalista deve astenersi dal condurre eventi elettorali a favore di un singolo candidato, a tutela dei “doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede” esaltati dall’articolo 2 della legge 69/1963 recepito nel Codice deontologico. Il rispetto della par condicio e il silenzio elettorale valgono anche per le piattaforme web e profili social delle testate giornalistiche.


In via generale, l’Ordine dei Giornalisti della Puglia invita tutte le colleghe e i colleghi a contribuire con professionalità ed equilibrio al dibattito che vede le elezioni come il momento culminante del processo democratico del Paese e delle comunità, nello spirito della Costituzione e nel rispetto sostanziale dei princìpi di continenza del linguaggio e dei comportamenti, alla base del Codice deontologico. Ai doveri dei giornalisti corrisponde il diritto dei cittadini a essere informati in maniera corretta e professionale. L’auspicio è che non debba rivelarsi necessario il coinvolgimento del Consiglio di disciplina, al quale comunque può rivolgersi chiunque segnalando comportamenti ritenuti contrari alle norme deontologiche che reggono la professione giornalistica.

Comunicato Stampa3 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]