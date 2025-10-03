[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA PUGLIA. ELEZIONI, I DOVERI DEI GIORNALISTI

Con l’approssimarsi della campagna elettorale per le prossime consultazioni regionali di novembre, il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia richiama al rispetto del principio del pluralismo e dell’equilibrio nell’informazione.



In particolare, una/un giornalista candidata/o non può occuparsi professionalmente di politica e di argomenti che possano avere riflessi e ricadute sul voto, a prescindere dal mezzo di informazione utilizzato. La prestazione sui servizi audiovisivi della/del giornalista candidata/o deve essere sospesa durante la campagna elettorale, anche nel caso in cui si riferisca a materie non attinenti: l’apparizione in video o audio, infatti, costituisce di per sé un indebito vantaggio. La/il giornalista deve astenersi dal condurre eventi elettorali a favore di un singolo candidato, a tutela dei “doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede” esaltati dall’articolo 2 della legge 69/1963 recepito nel Codice deontologico. Il rispetto della par condicio e il silenzio elettorale valgono anche per le piattaforme web e profili social delle testate giornalistiche.



In via generale, l’Ordine dei Giornalisti della Puglia invita tutte le colleghe e i colleghi a contribuire con professionalità ed equilibrio al dibattito che vede le elezioni come il momento culminante del processo democratico del Paese e delle comunità, nello spirito della Costituzione e nel rispetto sostanziale dei princìpi di continenza del linguaggio e dei comportamenti, alla base del Codice deontologico. Ai doveri dei giornalisti corrisponde il diritto dei cittadini a essere informati in maniera corretta e professionale. L’auspicio è che non debba rivelarsi necessario il coinvolgimento del Consiglio di disciplina, al quale comunque può rivolgersi chiunque segnalando comportamenti ritenuti contrari alle norme deontologiche che reggono la professione giornalistica.