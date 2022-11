Omicidio a Foggia. Barone: “Emergenza a cui le istituzioni devono dare una risposta adeguata”

“Il tredicesimo omicidio nel foggiano dall’inizio dell’anno è l’ennesimo segnale di una emergenza a cui le istituzioni devono dare una risposta adeguata”. Lo dichiara la consigliera del M5S e assessora al Welfare Rosa Barone.

“È necessario – continua Barone – aumentare la presenza delle forze dell’ordine, ma non basta. Lo Stato deve far sentire la sua presenza con investimenti in infrastrutture e servizi e nella creazione di nuove opportunità per questo territorio. Serve una svolta culturale, politica e soprattutto economica, perché le politiche repressive non bastano da sole. Servono e urgono politiche per sottrarre la manovalanza alla criminalità organizzata. Serve una nuova narrazione. Serve intervenire con urgenza per l’inclusione sociale. Bisogna ripartire da un progetto per Foggia, per dare una nuova identità alla città. Il prossimo consiglio regionale monotematico sulla Capitanata deve essere un momento di confronto per arrivare a soluzioni concrete per i tanti problemi del nostro territorio. Dobbiamo collaborare a tutti i livelli e intervenire il prima possibile: la comunità non può più aspettare”