Olly e Gaia: un amore nato tra i corridoi dell’Ariston?

Sanremo è finito, ma il Festival continua a far parlare di sé, non solo per le canzoni ma anche per i gossip che ne scaturiscono. Tra questi, uno in particolare sta facendo impazzire i fan: tra Olly, il vincitore della 75^edizione del Festival di Sanremo e Gaia, vincitrice di Amici nel 2020, c’è del tenero? Le voci sono iniziate a circolare dalle dediche reciproche che i cantanti si sono scambiati durante la settimana del Festival a RDS Next. “Spacca tutto, sei magnetica sul palco”, ha scritto lui. “Sei luce! Grazie per la tua musica”, ha risposto leidopo un commento piuttosto esplicito del cantante su Instagram, ma non finisce qua. Sotto una foto in accappatoio che la cantante ha postato sui social, Olly ha scritto “stupenda”. Un complimento che ha subito acceso il dibattito tra i fan, convinti che tra i due possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. A rendere il tutto ancora più intrigante è il loro atteggiamento: né Olly né Gaia hanno smentito o confermato i rumors. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna smentita categorica, solo qualche interazione social che lascia spazio a supposizioni. Sarà solo un flirt nato tra i corridoi dell’Ariston o l’inizio di una storia d’amore? Per ora, il mistero rimane, e i fan continuano a sognare.