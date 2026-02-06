Oggi Marco Travaglio a Manfredonia, dialogo aperto a Palazzo Celestini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Oggi 06 Febbraio 2026 alle ore 19.00 il noto giornalista Marco Travaglio direttore responsabile de il Fatto Quotidiano e spesso ospite di programmi di approfondimento, sarà a Manfredonia invitato dal Libera e dal collettivo del “NO” al Referendum sulla giustizia.

Sarà possibile prendere parte al dialogo gratuitamente. Oltre a Marco Travaglio prenderanno parte al dialogo Apollonia Rinaldi del Presidio cittadino di Libera a Manfredonia, Enrico Giacomo Infante – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e Roberto Galli – Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Foggia.

Modera il dibattito Filippo Santigliano Giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.