OESAIS raddoppiano alla Fiera del Levante di Bari! Seconda data il 5 luglio 2025

Dopo l’annuncio dell’attesa reunion dei leggendari OESAIS a Bari nella Fiera del Levante, sono esauriti tutti i biglietti del 4 luglio, in meno di due giorni!



I biglietti per la seconda data del 5 luglio sono già disponibili solo sui circuiti TicketOne.it e Vivaticket.it, nei punti vendita ed online.



A 27 anni dalla prima storica esibizione, gli OESAIS, la leggendaria band di Toti e Tata, tornerà quindi ad esibirsi per ben due concerti alla Fiera Del Levante di Bari: venerdì 4 luglio 2025 (sold out) e sabato 5 luglio, il tutto nell’ambito di una programmazione estiva curata da Bass Culture, Nuova Fiera del Levante e Radio Norba.



Sarà un doppio evento indimenticabile che vedrà sul palco i due beniamini del pubblico pugliese, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, con i pezzi storici che li hanno resi famosi e nuovi brani con i testi di Gennaro Nunziante.



Durante un bizzarra intervista, con gli OESAIS in persona negli studi di Radio Norba per annunciare l‘evento, abbiamo anche ascoltato in anteprima il nuovo brano “U mutue a 30 anne”, che promette di diventare un nuovo inno per i numerosi fans della band. Radio Norba, in qualità di media partner ufficiale, sosterrà l’evento raccontando l’attesa per il concerto attraverso i suoi canali. Inoltre, saranno organizzati giochi on-air per permettere agli ascoltatori di vincere ingressi e pass per questo evento imperdibile.



Mai inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame, gli Oesais non hanno neanche mai venduto un disco, eppure sono apprezzatissimi da un vastissimo pubblico.



Nati come parodia degli Oasis, ancora oggi rappresentano alcuni tra i più popolari personaggi interpretati dal duo Toti e Tata. Perennemente in disaccordo su tutto, i due fratelli non perdono occasione per litigare davanti al pubblico dando vita a esilaranti dialoghi in uno slang simile al dialetto molfettese, esternando le loro problematiche quasi sempre riconducibili, secondo le accuse del fratello cantante (interpretato da Emilio Solfrizzi), al consumo di alcool da parte del fratello bassista (interpretato da Antonio Stornaiolo).



I brani da loro interpretati traggono spunto dalla base musicale di alcuni successi della rock band inglese con una divertentissima ed originale rivisitazione dei testi di Gennaro Nunziante, già componente più che attivo del progetto Toti e Tata ed oggi famoso regista e sceneggiatore campione di incassi.Formatisi a Molfetta, gli Oesais hanno abbracciato estremi artistici, emotivi ed estetici. I loro successi contagiosi e senza tempo, invitano i fan a ballare e cantare insieme. Chissà cosa accadrà il 4 ed il 5 luglio in Fiera del Levante dove ci sarà da aspettarsi una travolgente scaletta ricca di successi leggendari e nuove esilaranti canzoni della band.