Oasi Laguna del Re, ecco gli orari estivi di apertura

COMUNICATO STAMPA: OASI LAGUNA DEL RE ‐ ORARIO ESTIVO STIAMO LAVORANDO PER LA COMUNITÀ



Il Centro Studi NaturalisƟci è lieto di informarvi che è stato modificato l’orario di apertura dell’Oasi Laguna del Re per permeƩere ai visitatori di godere del magico momento del tramonto. A luglio e agosto, l’Oasi sarà aperta dal mercoledì alla domenica, dalle 17:00 alle 21:00, ore in cui i visitatori potranno ammirare il sole che infiamma la laguna tra i voli degli aironi e i canƟ melodiosi dell’usignolo di fiume, in un’atmosfera poeƟca che ci riporta ai versi di Ungareƫ: “Il carnato del cielo sveglia oasi al nomade d’amore”.



Il nuovo orario consente ai turisƟ di combinare aƫvità balneari e culturali, godendo dell’Oasi in un orario

più favorevole dal punto di vista climaƟco durante i mesi esƟvi. Come scrisse Jorn de Preécy, il filosofo

giardiniere “sƟamo conƟnuando a lavorare con poeƟ, maghi, danzatori e tuƫ gli altri arƟgiani dell’invisibile

per rimeƩere al suo posto il mistero del Mondo.” Presto verranno lanciate nuove iniziaƟve esƟve per far

conoscere e godere di questo splendido angolo di natura recuperato dal degrado e ridonato ai ciƩadini di

Manfredonia e ai turisƟ.



L’obieƫvo del Centro Studi NaturalisƟci rimane quello di creare un legame affeƫvo con tuƫ i visitatori, a

parƟre dai ciƩadini di Manfredonia e dei comuni vicini, assicurando così la tutela e la salvaguardia della

natura anche in aree soggeƩe a crescente urbanizzazione come le zone cosƟere.



Siete tuƫ invitaƟ a visitare l’Oasi Laguna del Re e a scoprire le sue meraviglie, dove cultura e natura si

incontrano al tramonto.



Per ulteriori informazioni e per vivere questa esperienza unica contaƩare il numero 351.3586654 (solo

messaggi WhatsApp) o inviare un’e‐mail a oasilagunadelre@gmail.com.