Nuzzi riluttante a misurarsi con Alberto Matano?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gianluigi Nuzzi sbarca su Canale 5 con un nuovo progetto televisivo. Dal 1° settembre 2025 debutta infatti Dentro la Notizia, il format di informazione e approfondimento destinato a prendere il posto di Pomeriggio 5. L’annuncio ha già acceso il dibattito tra addetti ai lavori e pubblico, con molti che guardano con scetticismo alla sfida: riuscirà davvero Nuzzi a contrastare l’egemonia di Alberto Matano e del suo seguitissimo La Vita in Diretta su Rai 1? Se da una parte i più critici parlano di missione impossibile, dall’altra Nuzzi non sembra lasciarsi intimorire. Il giornalista è convinto che la nuova trasmissione avrà la forza per imporsi, puntando su uno stile differente e su contenuti capaci di coinvolgere i telespettatori in modo diretto.

Dal 1° settembre 2025 parte Dentro la Notizia

Canale 5 si prepara a voltare pagina nel pomeriggio televisivo. Con la nuova stagione, Dentro la Notizia subentra a Pomeriggio 5 come spazio dedicato all’informazione e all’approfondimento. Alla guida del programma i vertici Mediaset hanno scelto Gianluigi Nuzzi, chiamato a raccogliere una sfida ambiziosa. Secondo indiscrezioni, il debutto sarebbe stato anticipato di una settimana: una mossa studiata per permettere al conduttore di prendere confidenza con la fascia oraria prima del vero banco di prova, quello contro Alberto Matano e il suo seguitissimo La Vita in Diretta su Rai 1. Nuzzi, commentando la nuova avventura, ha confermato che continuerà a condurre anche Quarto Grado. Proprio da lì prenderà alcuni dei suoi esperti di fiducia, offrendo loro maggiore spazio per approfondire temi di cronaca e attualità. Sul web, intanto, il dibattito è acceso. C’è chi accoglie positivamente questa svolta editoriale di Mediaset, sottolineando come con Myrta Merlino non ci si fosse realmente allontanati dall’impronta lasciata da Barbara d’Urso, nonostante le promesse iniziali. Altri invece sono convinti che Nuzzi non potrà mai insidiare la leadership di Matano negli ascolti. Il conduttore di Quarto Grado non è certo un volto inesperto del piccolo schermo. Da anni al timone del programma di Rete 4, dedicato ai casi di cronaca nera, Nuzzi ha saputo conquistare una buona fetta di pubblico, che lo apprezza per il suo stile sobrio e professionale. Tuttavia, la vera incognita resta un’altra: questa credibilità maturata negli anni sarà sufficiente per competere con Alberto Matano? Il conduttore de La Vita in Diretta continua infatti a dominare la fascia pomeridiana di Rai 1 con ascolti solidi e costanti, capaci di mettere in difficoltà qualsiasi rivale. Per Nuzzi si prospetta dunque una sfida complessa, quasi proibitiva, contro un format ormai consolidato che da tempo lascia poco spazio alla concorrenza. Ebbene, il giornalista Mediaset ha fatto intendere di non temere una competizione con il suo collega “rivale” Rai, affermando tramite alcune dichiarazoni riportate da Coming Soon: “A Dentro la Notizia ci saranno cronaca nera, rosa, bianca, costume… Sempre con un’attenzione preminente all’attualità. Mi ispiro a Maurizio Costanzo ed Enzo Tortora. La sfida con La Vita in Diretta? Ognuno fa la sua partita. Siamo al lavoro per definire i contorni di un programma nuovo, dopodiché, ogni format avrà la propria identità. Sarà il pubblico a scegliere“. Nuzzi, comprensibilmente, guarda a questa nuova avventura con entusiasmo e ottimismo: un debutto porta sempre energie fresche e la voglia di crederci. Eppure le previsioni degli addetti ai lavori restano tutt’altro che incoraggianti. Il problema principale è la concorrenza: Alberto Matano può contare su un pubblico consolidato e straordinariamente fedele, che negli anni ha trasformato La Vita in Diretta in un punto fermo del pomeriggio televisivo. Per il conduttore di Quarto Grado la strada appare dunque tutta in salita, con una sfida che rischia di rivelarsi più ardua del previsto.