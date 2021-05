Nuovo scandalo arbitri in Italia

Un nuovo scandalo arbitri si abbatte sul calcio italiano. Ma questa volta il campo di calcio c’entra poco.

Secondo La Repubblica c’è un plico che da qualche giorno è tra le mani della Procura di Roma e promette di sconvolgere il sistema arbitrale italiano.

Per i documenti che contiene e per la storia che racconta. Una storia di arbitri che accusano altri arbitri. Di valutazioni post-partita ritoccate al rialzo per manipolare la graduatoria che determina le carriere e stabilisce chi sale in Serie A e chi invece va a casa. Del giudizio falsificato dell’arbitraggio di Spezia-Chievo dello scorso campionato di B. E di una chat….