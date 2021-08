Nuovo fisioterapista per la Vitulano Drugstore C5

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia continua spedita nel lavoro di completamento dell’organigramma tecnico ed è lieta di comunicare di aver perfezionato l’accordo per la conferma nei quadri tecnici, come proprio fisioterapista di riferimento, del dott.Carmelo Quaglione.

Foggiano, classe 93, Quaglione è Laureato in Fisioterapia presso Università Aldo Moro di Bari con Master in Fisioterapia Sportiva presso l’Università di Pisa ed inoltre Specializzato OMPT (Orthopaedic Manipolative Physical Therapists) con Master in Terapia Manuale Ortopedica e Muscoloscheletrica presso Università Tor Vergata di Roma.

Fisioterapista sportivo presso Barcellona Escola Camp e professionista serio, ha collaborato con lo staff tecnico nella passata e vincente cavalcata in serie A2 e si è guadagnato a pieno titolo la conferma nell’imminente stagione2021/2022, terzo anno di collaborazione con il sodalizio sipontino.

A lui sarà affidato il compito di accompagnare gli atleti sin dalle prime fasi della preparazione atletica, fino alle gare, dalla discesa in campo sino all’eliminazione degli effetti nocivi legati alla stanchezza e allo stress delle competizioni.

L’attività dello sportivo, qualsiasi sia la disciplina che pratica, è caratterizzata da continui allenamenti, competizioni impegnative, ricerca di risultati e prestazioni perfette. Tutti gli atleti, durante la loro pratica sportiva, si sono sicuramente imbattuti in traumi o problematiche muscolari. La figura del fisioterapista in ambito sportivo si è evoluta e pertanto a lui saranno anche assegnati i piani di recupero proposti ai giocatori, con l’obiettivo terapeutico di ripristinare al meglio le funzioni sportive in tempi veloci per ritornare all’attività agonistica.

Carmelo Quaglione: “Sono contento di poter collaborare ancora con questa società e di aver meritato la riconferma. La passata stagione è stata davvero meravigliosa, abbiamo coronato un sogno che questa città meritava. Abbiamo avuto delle difficoltà e degli infortuni, come accadono in ogni stagione, ma il lavoro è stato eccellente da parte di tutto lo staff per permettere al mister di avere sempre a disposizione la migliore squadra possibile per affrontare tutti gli impegni. Questa stagione sarà difficilissima: qualità e ritmo partite saranno più elevati, ci saranno molti impegni ravvicinati e quindi molto più stress fisico per i giocatori. Dobbiamo essere attenti a curare ogni minimo dettaglio per cercare di prevenire infortuni e permettere ai ragazzi di esprimersi al 100% per raggiungere i nostri obiettivi.”

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia rivolge a Carmelo Quaglione un caloroso saluto e gli augura buon lavoro per la prossima stagione.

Area comunicazione- Futsal Communication