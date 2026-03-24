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NUOVE OPPORTUNITÀ PER I DISOCCUPATI: A MANFREDONIA C’È “FARE ORIENTAMENTO”

Grazie al lavoro di costruzione e coordinamento sviluppato dall’Assessorato allo sviluppo economico, il Comune di Manfredonia è risultato assegnatario del progetto “FARE Orientamento”, un’iniziativa rivolta a persone disoccupate tra i 16 e i 65 anni, pensata per rafforzare le opportunità di accesso al lavoro e sostenere percorsi di crescita personale e professionale.

Il progetto si articola in una serie di azioni integrate che mettono al centro l’orientamento, la formazione e il raccordo tra domanda e offerta di lavoro. Sono previsti momenti di incontro e confronto sui temi dello sviluppo del territorio, attività laboratoriali su ambiti strategici come turismo, pesca, commercio, educazione digitale, intelligenza artificiale e discipline STEM, oltre a percorsi dedicati all’empowerment femminile.

Accanto a queste attività, saranno promossi anche incontri e iniziative in contesti esterni alla città, con l’obiettivo di ampliare le opportunità formative e favorire il confronto con altre realtà.

Elemento centrale del progetto è l’attivazione dell’“Orientation Desk” presso il Comune di Manfredonia, in Piazza del Popolo n. 8, uno sportello aperto a tutti che offrirà servizi gratuiti di orientamento, iscrizione agli Orientation Lab, consulenza sulle opportunità territoriali e regionali, supporto alla costruzione del curriculum vitae, bilancio delle competenze, accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro, orientamento alla formazione e attività di matching tra imprese e candidati Lo sportello è operativo ogni martedì dalle ore 8.00 alle 14.00 e ogni venerdì dalle ore 14.00 alle 20.00.

Il progetto è realizzato in collaborazione con una rete di partner qualificati, con l’obiettivo di costruire un sistema capace di mettere in relazione competenze, formazione e tessuto produttivo.

“Questo progetto rappresenta un passaggio importante nel rafforzamento delle politiche attive del lavoro sul territorio, creando connessioni concrete tra persone e imprese e valorizzando le opportunità di crescita economica locale”, dichiara l’Assessore allo Sviluppo Economico, Matteo Gentile.

“FARE Orientamento amplia i servizi a disposizione dei cittadini, offrendo strumenti utili per orientarsi e costruire il proprio percorso. È un lavoro che ha come obiettivo quello di accompagnare le persone verso una maggiore autonomia”, aggiunge l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, sottolineando quanto sia importante questo progetto nell’ambito delle politiche sociali.

L’Amministrazione invita tutti gli interessati a rivolgersi allo sportello e a cogliere le opportunità offerte dal progetto.