Nuova organizzazione della Uisp in Provincia di Foggia

La Uisp Aps modifica la sua organizzazione territoriale per quanto riguarda la provincia di Foggia. Infatti, a partire dall’imminente anno sportivo 2021-2022 che inizierà il prossimo 1 settembre, in virtù dell’approvazione da parte della Giunta Nazionale, i due pre-esistenti comitati territoriali si uniscono a formare una unica realtà organizzativa-operativa, che prenderà il nome di Comitato Territoriale UISP Aps Foggia-Manfredonia.

“La riorganizzazione in atto – ha commentato Orazio Falcone, componente della Giunta Regionale Uisp Aps e Presidente pro tempore del nuovo Comitato Territoriale – è la naturale conseguenza di un processo di unione e di ottimizzazione delle forze in campo. L’utilità della presenza di un unico Comitato Territoriale Foggia-Manfredonia risiede nel miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della nostra azione propulsiva sul territorio. Anche in termini di sostenibilità (ad esempio più coerente governo del territorio e maggiore coerenza nell’applicazione delle strategie progettuali e di attività) l’area provinciale di Foggia indubbiamente ne avrà beneficio”.

È stato attivato, parallelamente, un percorso di riformulazione della Giunta Territoriale del nuovo Comitato UISP Aps, affinché siano adeguatamente rappresentate le ASD/SSD affiliate nel territorio di competenza e anche al fine di mettere a frutto l’esperienza acquisita negli anni in entrambi i comitati pre-esistenti.

Con l’avvicinarsi del nuovo anno sportivo, numerosi gli obiettivi che il nuovo Comitato Territoriale UISP Aps Foggia-Manfredonia si pone, primo fra tutti la progettazione di una nuova struttura organizzativa sul territorio: infatti, in ciascuno dei comuni più grandi della provincia sarà presente un dirigente locale, al quale potranno fare riferimento tutte le associazioni e le società sportive del territorio di competenza. L’obiettivo è la creazione di una vera e propria rete territoriale di riferimento per lo sport di base e per le attività motorie.

“Al centro restano la vita associativa – ha concluso Orazio Falcone – e le opportunità che il nostro Ente fornisce alle associazioni e alle società sportive affiliate, in un’ottica di Ente di Promozione Sportiva che sia davvero di ‘prossimità’. Noi non ci siamo mai fermati un momento durante l’emergenza sanitaria e sappiamo tutti che il settore sportivo è uno di quelli più colpitidalla pandemia. Proseguiremo nella nostra attività di sostegno e affiancamento ai nostri affiliati ai quali cercheremo di non far mancare nulla come abbiamo fatto finora. Siamo al Giro di Boa, come recita lo slogan della campagna di tesseramento nazionale Uisp, proseguiremo nelle nostre attività come prima e più forti diprima: progettazione e manifestazioni di carattere locale, regionale e anche nazionale, saranno i cardini intorno ai quali ruoterà tutta la programmazione per il prossimo anno sportivo”.

Per maggiori informazioni e per iscriversi alla UISP

tel. 380.7646581 (Orazio Falcone)

Facebook: Uisp Aps Comitato Territoriale Foggia-Manfredonia