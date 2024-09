Nuova isola ecologica mobile in Via Tratturo del Carmine: orari per il conferimento

A seguito del precedente comunicato, ASE S.p.A. desidera informare la cittadinanza sugli orari di conferimento della nuova isola ecologica mobile situata in Via Tratturo del Carmine (civici 14/16, ex sede del Centro Comunale di Raccolta – CCR).

L’isola ecologica sarà operativa:

Da lunedì 23 settembre a sabato 28 settembre

Dalle ore 7 alle ore 12

Ricordiamo che presso l’isola ecologica mobile sarà possibile conferire le seguenti frazioni:

⏺︎ Organico

⏺︎ Indifferenziato

⏺︎ Imballaggi in plastica e metalli

⏺︎ Carta

⏺︎ Imballaggi in vetro

Le altre frazioni di rifiuti non conferibili presso l’isola mobile potranno essere smaltite presso il Centro Comunale di Raccolta di Via Sottotenente Troiano, potenziato per l’occasione e operativo con orario continuato dalle 07:00 alle 19:00, inclusi i giorni festivi.

ASE S.p.A. e il Comune di Manfredonia ringraziano la cittadinanza per la collaborazione e ribadiscono l’importanza di un corretto utilizzo delle isole ecologiche, per assicurare un servizio efficiente e sostenibile