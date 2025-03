[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nonnine pugliesi all’Eurovision per ballare Espresso macchiato con Tommy Cash

«Paura? Ma no, per il nostro gruppo che vuoi che siano 168 milioni di persone che ci guardano?». Le nonnine di Ostuni dopo il video divenuto virale in poco tempo sono pronte. Tommy Cash, l’autore di “Espresso macchiato“, tormentone estone in un italiano un po’ stentato, le ha invitate all’Eurovision e loro ci andranno. La conferma arriva dalle dirette protagoniste a “La Volta Buona” su Rai 1.

Lo scrive Il Quotidiano di Puglia