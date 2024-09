Nino Frassica pubblica la foto del sipontino Vincenzo Scuro: “Come sono cambiato”

“Rovistando tra gli armadi, i rovi, cercando e frucante nei vecchi cassonetti, in vecchie cantine, in soffitta, tra cartoline, anellini, fazzolettini di carta, foto, ricordi, souvenir, guardando nei cespugli e in vecchi bauli, tra divise, vecchie corazze e polaroid ho trovato questa mia vecchia foto di Avanti Tutta. Quanto sono cambiato!!!”

Scrive così Nino Frassica sul suo profilo Facebook.

Ma la foto è del sipontino Vincenzo Scuro a Carnevale 🤣