Helena Prestes incontra i fans a Milano: l’appuntamento da non perdere
Helena Prestes sta vivendo un grande momento sia professionale che sentimentale. La modella brasiliana ha siglato importanti collaborazioni in seguito alla sua partecipazione al Grande fratello, dove si è classificata in seconda posizione solo dietro a Jessica Morlacchi. In questi ultimi giorni, la compagna di Javier Martinez è stata annunciata come testimonial della nuova linea di trucchi di Qstudio, noto brand italiano: Per l’occasione l’azienda ha deciso di organizzare un evento a Milano per presentare la linea. Nella pagina ufficiale del brand si legge: “Riflessi di luce Helena Prestes 12 settembre. Il nostro evento esclusivo presso Zhor Parfums Milano!”. Sempre la pagina ha fatto sapere che faranno una diretta Instagram a partire dalle ore 17:00 per seguire in anteprima il lancio della collezione.
L’ex gieffina sarà il 12 settembre a Milano per prendere parte al lancio di Riflessi di Luce, la nuova linea di make up di Qs studio di cui è la testimonial. Nel frattempo, Helena Prestes ha fatto ritorno in Italia dopo aver passato due giorni a New York per prendere parte ad una nuova campagna pubblicitaria. Proprio la donna ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui si legge la seguente didascalia: “Gotham touchdown. Domani a Milano per il lancio della nuova campagna di Qs studio make up”. Nelle foto pubblicate si vede la compagna di Javier Martinez sul set di un servizio fotografico e tra i grattacieli della città che non dorme mai.