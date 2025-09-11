Helena Prestes incontra i fans a Milano: l’appuntamento da non perdere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes sta vivendo un grande momento sia professionale che sentimentale. La modella brasiliana ha siglato importanti collaborazioni in seguito alla sua partecipazione al Grande fratello, dove si è classificata in seconda posizione solo dietro a Jessica Morlacchi. In questi ultimi giorni, la compagna di Javier Martinez è stata annunciata come testimonial della nuova linea di trucchi di Qstudio, noto brand italiano: Per l’occasione l’azienda ha deciso di organizzare un evento a Milano per presentare la linea. Nella pagina ufficiale del brand si legge: “Riflessi di luce Helena Prestes 12 settembre. Il nostro evento esclusivo presso Zhor Parfums Milano!”. Sempre la pagina ha fatto sapere che faranno una diretta Instagram a partire dalle ore 17:00 per seguire in anteprima il lancio della collezione.

Helena Prestes è il 12 settembre a Milano per il lancio di una linea di make up

L’ex gieffina sarà il 12 settembre a Milano per prendere parte al lancio di Riflessi di Luce, la nuova linea di make up di Qs studio di cui è la testimonial. Nel frattempo, Helena Prestes ha fatto ritorno in Italia dopo aver passato due giorni a New York per prendere parte ad una nuova campagna pubblicitaria. Proprio la donna ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui si legge la seguente didascalia: “Gotham touchdown. Domani a Milano per il lancio della nuova campagna di Qs studio make up”. Nelle foto pubblicate si vede la compagna di Javier Martinez sul set di un servizio fotografico e tra i grattacieli della città che non dorme mai.