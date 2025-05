[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Niente più plastica nelle mense scolastiche di San Giovanni Rotondo

Abolita la Plastica nella mensa scolastica di San Giovanni Rotondo. Grazie all’amministrazione Barbano si è messa a norma la mensa, con l’acquisto degli armadietti e i banchi in acciaio e delle lavastoviglie. Da oggi vengono utilizzati i piatti in ceramica e i bicchieri in vetro.

“Abbiamo voluto attuare un piccolo grande cambiamento evitando l’uso della plastica, così come stabilito dall’Unione Europea e lanciando un importante messaggio ai nostri ragazzi”- dichiara il sindaco Filippo Barbano.