Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: secondo figlio in arrivo

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta annunciano con dolcezza l’arrivo del loro secondo figlio. Attraverso un tenero carosello su Instagram, la coppia ha condiviso con i fan un momento speciale, mostrando le immagini in bianco e nero che ritraggono la famiglia al completo. Accanto a Nicolò, Sara tiene il pancione in evidenza, circondata dal loro primogenito Tommaso, 4 anni, che si diverte a coccolare la mamma e il suo grande ventre. La didascalia “Presto saremo in quattro, e l’amore sarà ancora più grande” sottolinea l’emozione di questa nuova fase.

L’annuncio della coppia

L’annuncio arriva dopo un percorso di coppia intenso, caratterizzato da alti e bassi, e dopo una recente proposta di matrimonio a marzo, con un anello da sogno. La famiglia, ormai consolidata, si prepara ad accogliere un maschietto, come suggeriscono il completino azzurro e gli scatti affettuosi. L’arrivo del secondogenito rappresenta un momento di grande gioia, che rafforza l’amore tra Nicolò e Sara, pronti a vivere questa nuova avventura con entusiasmo. Auguri alla famiglia Zaniolo-Scaperrotta per questa meravigliosa novità che porterà ancora più felicità nella loro vita.