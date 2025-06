Helena Prestes e Javier Martinez sempre più innamorati: baci, sguardi e tanta tenerezza su Instagram!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nell’ultima edizione del Grande Fratello e da quel momento non si sono più lasciati. La coppia ha vissuto molte lune di miele in giro per l’Italia e per il mondo. Solo di recente, gli Helevier hanno fatto tappa in Sardegna dove la modella brasiliana ha avuto modo di conoscere la famiglia del fidanzato. In questo frangente, i due sono apparsi complici e innamorati, dimostrando che le dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei non li hanno scalfiti minimamente. Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a far parlare di sé per un’indiscrezione riguardante il loro futuro lavorativo. La coppia infatti sarà ospite di una puntata della nuova edizione di Celebrity Chef condotto da Alessandro Borghese su TV8.

Helena Prestes e Javier Martinez sorprendono i fan con una diretta lampo su Instagram

Momento particolarmente positivo per Helena Prestes e Javier Martinez. Proprio ieri 24 giugno, la modella brasiliana ha sorpreso i fan con una diretta lampo su Instagram. Nel video si vede la donna giocare con suo nipotino e infastidire scherzosamente il fidanzato, che non ha esitato a darle un bacio sulle labbra. Baci, sguardi d’intesa e tanta tenerezza per la coppia che è apparsa sempre più innamorata. Solo di recente, la modella brasiliana aveva rotto il silenzio in merito alla storia con il 30enne argentino nel corso di un’ospitata a Forte e fragile, il podcast di Vanessa Villa. In quell’occasione, la donna aveva ammesso: “Il nostro rapporto fuori è intenso, ma lo stiamo vivendo con calma e riservatezza. Non è uno scherzo, noi sappiamo cosa proviamo, e come reagiamo. Per questo lo teniamo protetto.”