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Nicola Gatta (FDI): “Risultato storico per Fratelli d’Italia, ma il partito ora è a un bivio”

Le congratulazioni del consigliere regionale ai neo eletti Accettulli e Netti e l’analisi del voto: “Dobbiamo essere franchi: a Foggia come a Bari il centrosinistra continua ad avere vita facile”.

“Auguri ai neo consiglieri provinciali Maurizio Accettulli e Nicola Netti, che sono certo sapranno interpretare al meglio il compito affidato loro tramite il voto di ieri: la loro competenza e la loro lealtà sono le migliori garanzie per un intero territorio. Fratelli d’Italia per la prima volta riesce a esprimere due componenti in seno a Palazzo Dogana, ma dobbiamo essere franchi: ancora una volta il centrodestra non riesce ad arginare un centrosinistra che, a Foggia come a Bari, continua ad avere vita facile”.

È in chiaroscuro l’analisi del voto del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Gatta, il quale interviene sugli esiti del voto della tornata provinciale del 19 aprile, quando i 773 amministratori di Capitanata hanno determinato il rinnovo del consiglio provinciale.

“Dalle scorse regionali abbiamo intrapreso un percorso di rinnovamento che ci sta dando ragione, allargando la base al civismo e valorizzando quelle esperienze che per troppo tempo sono state escluse dal partito a causa di veti o di scelte che non trovano giustificazione. E mentre – aggiunge Gatta – da una parte si consolidano rendite di posizione, dall’altra ci si sforza di creare una formazione che sia in linea con il desiderio di cambiamento che già dalle scorse elezioni regionali il popolo di centrodestra ci ha chiesto in maniera chiara”.

“A Cerignola, il civismo ha di fatto scelto di convergere sul nostro Nicola Netti e inoltre su Foggia città anche il contributo di Gino Fusco è stato determinante per la definizione del secondo consigliere di FDI: un risultato storico, appunto, che arriva proprio grazie a quella volontà di aprirci a nuove esperienze valorizzando il nostro patrimonio interno”, prosegue il consigliere regionale.

“Appare evidente come ancora una volta – ora con le provinciali e a novembre scorso con le regionali – il voto ci abbia consegnato una nuova geografia. Per battere il centrosinistra – che dovrebbe essere l’unico obiettivo per FDI – bisogna cambiare marcia e ripartire da un percorso più inclusivo, che sappia coniugare aspirazioni di rinnovamento e valorizzazione di risorse interne. Altrimenti, ci toccherà inanellare ancora sconfitte che un grande partito di governo quale Fratelli d’Italia non può più permettersi”, conclude Gatta.



