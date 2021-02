Neve, situazione sotto controllo a San Giovanni Rotondo

“I mezzi spalaneve e spargisale hanno operato su strada da mezzanotte fino a qualche ora fa. Abbiamo assicurato la viabilità e al momento non si registrano disagi” fa sapere il Comandante della Polizia Locale, Antonio Acquaviva.

Concorde la Protezione Civile: “La situazione stradale è sotto controllo, ma monitoriamo e siamo pronti ad intervenire”.

Il sindaco Crisetti questa mattina, in via precauzionale, ha emanato ordinanza di chiusura per tutte le scuole di ogni ordine e grado e ha chiesto massima collaborazione ai cittadini.

Seguiranno aggiornamenti.