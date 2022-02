Netflix: tutte le novità di marzo 2022

Anche questo mese torna la rubrica delle nuove uscite di Netflix, scopriamo insieme i nuovi titoli disponibili da marzo 2022.

Partiamo con la seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti, una delle serie italiane che ha debuttato di recente sulla piattaforma. Parola d’ordine? Oroscopo, disponibile dall’8 marzo.

Continuano poi con uno dei film più attesi del mese, disponibile dall’11 marzo, The Adam Project. Protagonista della pellicola Ryan Reynolds, vestirà i panni di un pilota che viaggia nel tempo.

Altre due pellicole molto attese su Netflix questo mese sono Against the ice, in arrivo il 2 marzo ed Il filo invisibile in uscita il 4 marzo.

Ed infine l’attesa seconda stagione di Bridgerton, disponibile dal 25 marzo. Ha totalizzato dei numeri molto importanti la volta precedente, dunque le aspettative sono molto alte per la produzione Shondaland. La serie riprende i romanzi di Julia Quinn, come avvenuto per questi ultimi dunque la storia adesso darà spazio alla vita del fratello maggiore, Anthony.

Ecco la lista dei titoli disponibili da marzo:

1 marzo

The Guardians of Justice

2 marzo

Ritmo selvaggio

Against the ice

3 marzo

Mezzanotte a Istanbul

4 marzo

Il Filo invisibile

8 marzo

Guida astrologica per cuori infranti

10 marzo

Lo chiamavano Trinità…

11 marzo

The Adam Project

Formula 1: Drive to survive stagione 4

18 marzo

Human Resources

Alessandro Cattelan: una semplice domanda

25 marzo

Bridgerton stagione 2