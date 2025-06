[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nello Daniele a Vieste: è il fratello dell’indimenticabile Pino

Pino è qui. Ancora. Sempre. Il 13 settembre a Vieste.

A 70 anni dalla nascita, a 10 dalla scomparsa

“Je sto vicino a te”, una serata che non è un concerto, è un privilegio. È un abbraccio fatto di note, ricordi, voci che conoscono ogni parola a memoria. È il pubblico che lo ha visto crescere, diventare uomo, diventare Pino. È Vieste che canta Pino. A guidarci in questo viaggio tra poesia e anima sarà Nello Daniele, fratello, custode, voce sincera di un legame che va oltre la musica. Una serata tributo per chi ha vissuto Pino, per chi lo ascolta da sempre

Ingresso gratuito, un omaggio collettivo per l’artista che ha insegnato a tutti noi come si suona l’anima