Nelle prossime ore il maestrale spazzerà via afa e umidità

#ULTIME ore di afa, pronto a sfondare il maestrale già in serata. In forte rinforzo nella giornata di #sabato. Attese raffiche fino a 60 km/h su zone Salentine e Valle d’Itria. Deciso calo termico domani, il vento spazzerà via afa e umidità.

