Nel nostro stemma il legame tra San Lorenzo e Manfredonia

Nel giorno di San Lorenzo Maiorano, santo patrono di Manfredonia, il legame tra il santo e la sua città lo ritroviamo nello stemma cittadino. San Lorenzo è raffigurato lì, da secoli, come segno di un rapporto che non è solo religioso, ma anche civile. Lo ha ricordato oggi Monsignor Padre Franco durante l’omelia in cattedrale: San Lorenzo è stato costruttore di cittadinanza.

La raffigurazione più antica dello stemma di Manfredonia, probabilmente la prima, si trova in via Arcivescovado, sulla porta laterale dell’ASP SMAR “Anna Rizzi”. È un bassorilievo oggi molto segnato dal tempo, ma ancora ben visibile: San Lorenzo Maiorano a cavallo, secondo l’iconografia originaria dello stemma. Sarebbe bello poterlo restaurare prima che possa rovinarsi ulteriormente.

Lo stemma raffigura San Lorenzo Maiorano, patrono e arcivescovo di Siponto, a cavallo su un ponte con sotto un drago, simbolo della leggendaria sottomissione del re goto Totila nel 552.

Segni che tengono insieme fede, storia e identità, e che continuano a parlare alla città.

Buona festa di San Lorenzo!

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura