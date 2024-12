Natale a Cerignola, albero in piazza e ruota panoramica alta 30 metri

NATALE CERIGNOLANO 2024: GLI UFFICI AL LAVORO PER GLI ULTIMI PREPARATIVI

In città continuano i lavori per l’installazione delle luminarie; Piazza Duomo cuore delle festività con il tradizionale albero e una nuova attrazione: una ruota panoramica alta 30 metri.

Mentre gli uffici degli assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive continuano a limare gli ultimi dettagli per definire il palinsesto natalizio del 2024, il centro città comincia già a respirare aria di festa con l’installazione delle luminarie che animeranno l’intero corso cittadino e i principali luoghi di aggregazione.

Anche Piazza Duomo si prepara a diventare il cuore delle festività con il tradizionale albero di Natale, nel segno del rispetto dell’ambiente e degli alberi – si tratta infatti di un albero artificiale -. La novità quest’anno sarà rappresentata da una ruota panoramica alta circa 30 metri, a disposizione della comunità cerignolana per tutto il periodo natalizio.

“Se per i cerignolani ormai l’accensione dell’albero nei primi giorni di dicembre è una data da segnare sul calendario, la vera sfida è aprire i confini dei nostri eventi e delle nostre attività a chi vuole passare una giornata in un luogo diverso.” Sottolinea l’assessora alle Attività Produttive, Cecilia Belpiede.

“E’ bellissimo vedere in questi giorni Piazza Duomo trasformata: la ruota panoramica rappresenta certamente una novità e voglio sottolineare forse l’aspetto più bello dell’attrazione, una cabina inclusiva, per i nostri concittadini con diverse abilità che potranno usufruirne gratuitamente ogni volta che vorranno godere della vista dall’alto del nostro bellissimo territorio, grazie ad un contributo che abbiamo voluto fortemente, perché per noi le festività sono il periodo in cui Cerignola deve dimostrare davvero di essere la città dei diritti.” Prosegue la vicesindaca ed assessora alla Cultura e Welfare, Maria Dibisceglia.

“Siamo felici di avvertire tanta curiosità attorno al programma su cui stiamo lavorando da ormai qualche settimana, senza sosta, e per questo ringrazio gli uffici che, anche in queste ore, stanno limando gli ultimi dettagli per un programma di qualità, sulla base delle numerose domande pervenute. Questo sottolinea la creatività e la vivacità del nostro tessuto sociale e produttivo.” Conclude il sindaco Francesco Bonito.