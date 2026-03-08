[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nasce “Progetto Futuro” a sostegno di Floriana Natale candidata Sindaco di San Giovanni Rotondo

Si è ufficialmente costituita la coalizione “Progetto Futuro” a sostegno di Floriana Natale, candidata Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo.

I partiti di centro-destra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati, unitamente alle liste civiche Noi Ora, Cuore Civico, In…Formazione e Città Attiva, hanno dato vita a un progetto politico coeso e orientato al futuro.

L’obiettivo principale è quello di restituire centralità ai cittadini, credibilità all’amministrazione e nuove prospettive al territorio.

L’avvocato Floriana Natale rappresenta al meglio questa sintesi avendo già dimostrato coerenza, passione, competenza e una visione strategica al servizio della comunità.

“Progetto Futuro” intende superare la logica dei personalismi, che sono stati concausa degli ultimi fallimenti amministrativi, puntando su un governo che sia caratterizzato da partecipazione e concretezza.

“Progetto Futuro” invita cittadini e associazioni, che condividono questo percorso, a partecipare attivamente arricchendone il programma, è inoltre aperto al dialogo con gruppi e forze politiche.

Il futuro non si aspetta.

Il futuro si costruisce ora, insieme.

San Giovanni Rotondo, 07/03/2026