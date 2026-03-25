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Nasce il Nucleo Piloti APR della Protezione Civile Pegaso Vieste

L’Associazione di Protezione Civile Pegaso Vieste annuncia ufficialmente la nascita del Nucleo Piloti APR, una nuova realtà operativa pensata per rafforzare le attività di tutela, prevenzione, ricerca e soccorso al servizio della comunità e del territorio di Vieste.

Si tratta di un progetto innovativo che unisce il valore del volontariato alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. In un contesto in cui rapidità di intervento, osservazione del territorio e capacità di prevenzione sono sempre più determinanti, la costituzione del Nucleo Piloti APR rappresenta una risorsa concreta e strategica.

Per sostenere questa nuova attività, l’associazione si è dotata di un drone avanzato, equipaggiato con zoom ottico, infrarossi, sensore termico, sistema GPS/GLONASS/Galileo, altoparlante e faro. Uno strumento tecnologicamente evoluto che consentirà di potenziare le operazioni sul campo e di offrire un contributo ancora più tempestivo ed efficace nelle diverse situazioni di emergenza e controllo.

Il nuovo nucleo sarà impegnato in particolare nelle attività di ricerca e soccorso, nel monitoraggio del territorio, nella sorveglianza e prevenzione degli incendi boschivi e nel supporto operativo durante le emergenze. Ambiti fondamentali per una realtà come quella di Vieste, dove la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del patrimonio naturale e la sicurezza delle persone richiedono attenzione costante, preparazione e strumenti adeguati.

L’impiego degli APR offrirà un aiuto prezioso nell’individuazione di aree a rischio, nella verifica di zone difficilmente accessibili, nella lettura rapida delle criticità e nel coordinamento delle operazioni, in un’ottica di efficienza, prevenzione e servizio alla collettività.

Con questa iniziativa, Pegaso Vieste conferma la volontà di investire in un modello di Protezione Civile moderno, responsabile e vicino alle esigenze del territorio. La nascita del Nucleo Piloti APR rappresenta non solo un importante passo avanti sul piano operativo, ma anche un segnale concreto di partecipazione civica, impegno condiviso e valorizzazione delle competenze presenti nella comunità.

Invito ad aderire

L’Associazione di Protezione Civile Pegaso Vieste invita tutti i cittadini che sappiano già pilotare un APR, che siano in possesso di attestati o certificazioni specifiche, o che desiderino mettere le proprie competenze a disposizione della collettività, a contattare l’associazione per entrare a far parte del nuovo nucleo.

L’associazione intende inoltre promuovere, in futuro, corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestazione di pilota APR, con l’obiettivo di ampliare il numero di volontari qualificati e offrire nuove opportunità a quanti vorranno intraprendere questo percorso al servizio della comunità.

Aderire al Nucleo Piloti APR significa contribuire in modo concreto alla sicurezza del territorio, partecipare a un progetto di alto valore sociale e mettere tecnologia, competenza e spirito di servizio al fianco della Protezione Civile.



