Nasce a Manfredonia un piccolo auditorium delle arti. Francesca Rinaldi promuove “Il palco in una stanza”

Un luogo in cui condividere l’arte, la musica e la cultura. È questa la missione del nuovo progetto sipontino, “Il palco in una stanza”, un piccolo auditorium dove si potranno sviluppare professioni artistiche con studio, condivisione e promozione dei propri lavori. Il piccolo auditorium, caratteristico per le sue dimensioni e per lo stile, avrà la possibilità di ospitare artisti in uno spazio tecnico e professionale dotato di impianto di registrazione, audio, luci e microfoni professionali.

Lo spazio, che verrà inaugurato domenica 16 ottobre alle ore 19.00 in Via Arte del Ferro 13/B, è nato dalla volontà di Francesca Rinaldi, rinomato soprano di Manfredonia. Rinaldi ha studiato al Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia e negli anni ha interpretato moltissime opere con grandi registi. Ha collaborato con Katia Ricciarelli, Leo De Berardinis, Lamberto Puggelli, Antonio Latella e Piera Degli Esposti. Proprio l’attrice bolognese (recentemente scomparsa) ha scritto sul suo talento: “Voglio dedicare queste mie poche parole a quella che io considero una delle più belle voci con cui ho lavorato. È stata la Suor Angelica più sensibile ed insieme più spirituale che abbia mai conosciuto. È stata la Bambina-Ragazza gioiosa e giocosa sia gestualmente che vocalmente della seconda opera in cui abbiamo lavorato insieme, Le parole al buio. Mi auguro che ci sia per me una terza possibilità di tornare al lavoro con questa artista così eccezionalmente preparata”.

Dal debutto nel ruolo di Mimì nella Bohème di Puccini a Bari, Rinaldi ha collezionato tanti riconoscimenti e collaborazioni importanti. Il suo impegno sul territorio, poi, è stato sempre intenso. Questo nuovo progetto è realizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Opera Talent”, costituita dalla stella Rinaldi, con l’obiettivo di promuovere e diffondere musica e cultura e offrire agli altri l’esperienza trentennale di studio e di palcoscenico ai giovani artisti del territorio.

Accanto a Francesca Rinaldi, Il Palco in una Stanza vanterà la collaborazione con alcuni soci fondatori come il Maestro Michele Trimigno, pianista ed esperto di registrazioni audio-video per talent musicali, provini per il cinema e il teatro; Michele Rinaldi, fotografo professionista, inserito nel progetto per svolgere corsi di fotografia e shooting per attori, modelle e cantanti e Federica Prencipe, attrice diplomata all’Accademia Teatrale di Roma – Sofia Amendolea.

Il progetto promuoverà tanti momenti di conoscenza dell’Opera Lirica, del jazz strumentale e vocale e dell’arte del canto, dal lirico al pop. I primi corsi che l’associazione proporrà saranno proprio quelli canori. Ecco alcune iniziative previste: le amiche del coro (rivolto alle donne di tutte le età con studio del repertorio evergreen e la possibilità di lezioni al mattino); i ragazzi senza età (rivolto a uomini con la passione del canto) e i ragazzi del coro (specifico per bambini dai 6 ai 12 anni).

Tanti momenti di espressione e di conoscenza per dare un’opportunità culturale al territorio attraverso il bel canto e la musica. Un luogo di tutti ha ricordato Rinaldi citando Mozart e il suo Don Giovanni. “E’ aperto a tutti quanti, viva la libertà!“