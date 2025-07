Naike Rivelli si sposa con Roberto Marzano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Naike Rivelli, figlia dell’iconica attrice Ornella Muti, si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della sua vita: il matrimonio. L’attivista e volto noto della televisione, 50 anni, ha annunciato la sua cerimonia attraverso i social, mantenendo un tono diretto e senza filtri. “Il 6 settembre mi sposo” ha scritto su Instagram, accompagnando la notizia con un video in cui dichiara di voler vivere questa giornata in modo autentico, senza cedere alle logiche di mercato e alle esclusive vendute ai giornali.

Naike Rivelli non venderà il suo matrimonio

Naike ha chiarito di non voler vendere il suo matrimonio, sostenendo che il giorno più importante della sua vita deve rimanere privato e sincero. “Lo regalo all’Ansa, perché mi piace” ha detto, sottolineando la sua scelta di sobrietà e autenticità, in linea con l’esempio di sua madre Ornella Muti, che in passato non aveva venduto le proprie nozze. La figlia ha aggiunto: “La classe non è acqua” e ha promesso di condividere solo ciò che desidera, senza finzioni o contenuti finti.

Il suo compagno si chiama Roberto Marzano, un costruttore calabrese con cui è legata da tempo. La coppia ha mostrato un’immagine romantica in piscina, con un abbraccio semplice e intimo, che ha suscitato entusiasmo tra amici e follower, tra cui la stessa Ornella, che ha lasciato commenti di supporto e cuori.

Naike, già mamma di Akash, ha deciso di iniziare questo nuovo capitolo lontano dai riflettori, con un matrimonio che rappresenta un momento di autenticità e amore vero, celebrato con semplicità e senza clamore mediatico.