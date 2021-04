Non ce l’ha fatta l’anziano di Cerignola di 83 che qualche giorno fa ha ucciso la moglie di 80 anni con un colpo di pistola per poi spararsi un colpo alla testa. L’anziano uomo è morto in nottata al policlinico riuniti di foggia dopo un delicato intervento chirurgico. Gli inquirenti hanno trovato un biglietto in casa “Ce ne andiamo tutti e due”