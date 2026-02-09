Morte di Antonino Zichichi: chi era il fisico delle particelle che si oppose a superstizioni e astrologia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico delle particelle e divulgatore scientifico tra i più noti in Italia. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti della comunità scientifica, di cui è stato per lungo tempo una figura di riferimento a livello nazionale e internazionale.

Nel corso della sua carriera, Zichichi ha dato contributi rilevanti alla fisica delle particelle, settore nel quale il suo lavoro è stato ampiamente riconosciuto dagli studiosi. Accanto all’attività di ricerca, ha svolto un ruolo importante nella divulgazione scientifica, impegnandosi a rendere accessibili al grande pubblico temi complessi e a promuovere il metodo scientifico.

Antonino Zichichi è stato noto anche per il suo impegno culturale contro l’astrologia e le superstizioni, una battaglia portata avanti con costanza negli anni. In più occasioni aveva definito queste credenze una “Hiroshima culturale”, espressione con cui intendeva evidenziare il grave danno, a suo giudizio, causato alla diffusione della cultura scientifica e del pensiero razionale.

La sua posizione critica si inseriva in una visione più ampia del ruolo della scienza nella società. Zichichi sottolineava l’importanza dell’educazione scientifica come strumento fondamentale per contrastare la disinformazione e favorire una comprensione più consapevole della realtà e delle leggi naturali.

Con la morte di Antonino Zichichi si chiude una stagione importante della fisica italiana. Il mondo scientifico e culturale perde una voce autorevole, capace di unire ricerca, divulgazione e impegno civile, lasciando un’eredità significativa nel panorama della cultura scientifica.