Morte Carabinieri, secondo alcune fonti la donna alla guida della Range Rover era ubriaca e drogata

Secondo La Repubblica, la donna alla guida della Range Rover che ha speronato l’auto dei Carabinieri, uccidendo Francesco Pastore e Francesco Ferraro, era ubriaca e drogata.

La donna, di 31 anni, aveva anche dei precedenti per spaccio.

La 31enne, che era alla guida dell’auto ed è rimasta ferita insieme ad un’altra passeggera 18enne, sempre secondo il giornale La Repubblica, è risultata positiva ai primi test sull’alcol e la cocaina che dovranno essere confermati da ulteriori esami.

Il manfredoniano Francesco Pastore, 24 anni, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, mentre per il salentino Ferraro non c’era più nulla da fare: è morto sul colpo.

Fondamentali saranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in un distributore di carburante a pochi passo dalla zona dell’impatto.

La tragedia ha scosso profondamente l’intera comunità e il mondo politico. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Premier Giorgia Meloni e diverse altre autorità hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie delle vittime e all’Arma dei Carabinieri.

MORTE DEI CARABINIERI, DOMANI I FUNERALI

I funerali dei due carabinieri si terranno domani nei loro paesi natali, Montesano Salentino (Le) per Ferraro e Manfredonia (Fg) per Pastore. In entrambi i comuni è stato proclamato il lutto cittadino.