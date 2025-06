Morta ex pacchista di Affari tuoi: l’annuncio del marito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Affari tuoi piange la morte di una sua ex pacchista, venuta a mancare il 20 giugno 2025. Si tratta di Harley Zuriatti, la ragazza che aveva commosso il pubblico di Rai 1 con la sua storia, fatta di coraggio e lotta. Harley, infatti, combatteva contro un brutto male e alla fine non ce l’ha fatta.

L’annuncio del marito e la battaglia contro il tumore

”Harley ora non soffre più ed è libera da qualsiasi malattia”, con questa frase, pronunciata dal marito Andrea, si è appresa la notizia della dipartita dell’ex pacchista di Affari tuoi.

A poco più di un anno dalla sua partecipazione al programma, che all’epoca era condotto da Amadeus, Harley ha lasciato per sempre questa vita terrena. A portarla via, all’età di 29 anni, è stata una malattia contro cui lottava da tempo: un tumore all’utero. Un male che le ha negato il sogno della maternità, ma che non è mai riuscito a spegnerle il sorriso. Harley e suo marito Andrea, erano pronti a ricorrere all’adozione, in futuro.

La vincita di Harley ad Affari tuoi

Era la fine di aprile 2024 quando la ragazza ebbe il suo momento tanto atteso nella trasmissione dei pacchi. Aveva aspettato pazientemente per 30 puntate, per poi tornare a casa con una vincita di 20.000 euro. Al suo fianco c’era colui che sarebbe poi diventato suo marito, Andrea.

Concludiamo con una delle tante frasi profonde pronunciate da Harley nel corso della sua partecipazione ad Affari tuoi: ”c’è tutto un lato positivo dietro alle cose che ti accadono nella vita, ma anche la volontà di volerle affrontare in una determinata maniera.”

Che la terra ti sia lieve.