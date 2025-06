Affari tuoi, Giovanni lascia andare i 200.000 e capitola al Dottore: nonna Nella innamorata di un pacchista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo l’avventura di Giorgia, Affari tuoi ha dedicato spazio al calabrese Giovanni. Il ragazzo si è mostrato determinato e fermo nel prendere le sue decisioni, salvo poi cambiare completamente percorso all’ultimo momento. A movimentare la puntata è stata la nonna, Nella, la quale ha rivelato di essersi innamorata di uno dei pacchisti, riuscendo persino ad ottenere un lento con lui!

Chi è Giovanni, concorrente della puntata del 19 giugno di Affari tuoi

Il giovane Giovanni fa il postino ed è arrivato ad Affari tuoi con la speranza di spezzare l’andamento negativo della trasmissione. Ultimamente, infatti, o i concorrenti tornano a casa con un modesto assegno/vincita, oppure a mani vuote. Viene da Amantea, in provincia di Cosenza, accompagnato dalla nonna Nella. Appassionato di fitness, film, serie tv, anime. L’orgoglio della nonna, che lo ha definito educato, buono e rispettoso. La vera protagonista è stata proprio la signora, che ha regalato intrattenimento e risate rivelando di essersi innamorata di uno dei pacchisti: il Presidente. E quando è uscito lo zero, anziché mandare il consueto ballo di gruppo, Stefano De Martino ha permesso a nonna Nella di ballare un lento con il Presidente.

Come è finita per Giovanni: l’offerta accettata, il regalo al Presidente

L’avventura di Giovanni è iniziata con il numero 2. La specialità del giorno erano le susumelle, un dolce tipico della Calabria. I primi sei tiri sono stati un pochino sfortunati, ma per fortuna il ragazzo non ha intaccato il podio. Il Dottore è partito con un’offerta piuttosto alta: 38.000 euro. L’offerta è stata tritata, proprio come la successiva da 42.000.

Andando avanti, il tabellone era ancora favorevole, ma orfano dei 300.000 euro. Per questo Motivo il Dottore ha abbassato l’offerta a 30.000. Per ben due volte questo assegno è finito nel tritatutto. Giovanni si è mostrato deciso anche nel tenersi il suo pacco, rifiutando il cambio.

Ancora un altro regalo per il Presidente, che dopo la vestaglia, le pantofole, ha ricevuto l’intimo da notte dalla redazione di Affari tuoi.

Alla fine, il ragazzo non solo ha preso il 13 in cambio del 2, ma ha deciso di fermarsi, accettando 35.000 euro dal Dottore. Ma se solo si fosse mostrato determinato fino in fondo, senza cambiare pacco, sarebbe tornato a cassa con un bel bottino!