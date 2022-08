Monte Sant’Angelo: terminato il 1° Torneo cittadino di Calcio: hanno vinto tutti

E’ terminato nel migliore dei modi il “1° TORNEO CITTADINO DI CALCIO”, un evento calcistico organizzato dall’Olympia di Monte Sant’Angelo. Un progetto ideato da Davide Placentino, con la collaborazione del presidente dell’A.S.D Olympia Nerio Dubbini e i collaboratori Domenico Germinale e Luigi Miucci. Una competizione svolta presso il palazzetto dello sport “ Polivalente “ di Monte Sant’Angelo, che ha visto la partecipazione di un centinaio di bambini partecipanti alle categorie ” PRIMI CALCI ” e ” PULCINI” e che hanno colorato con i loro sorrisi l’estate sportiva montanara. Per la categoria ” PRIMI CALCI”, la competizione è stata vinta dall’ATLETICO PRIMI CALCI, mentre nei ” PULCINI”, il titolo di campione lo ha conquistato l’Inter, un gruppo di bambini appartenenti all’ Olympia,. Quest’ultimi hanno superato nella combattutissima finale gli ” EMIGRATIS II”, con il risultato di 3-2 ai rigori, dopo aver concluso i tempi regolamentari per 1-1. Nella giornata finale della premiazione, di notevole importanza è la presenza del primo cittadino Pierpaolo D’Arienzo e dell’Assessore allo Sport Giovanni Vergura, che hanno premiato i vincitori e patrocinato l’evento. In conclusione, possiamo scrivere che i veri vincitori sono I BAMBINI, che hanno onorato l’evento con EDUCAZIONE, RISPETTO E DISCIPLINA.

Ecco i rispetti vincitori dei seguenti trofei:

CATEGORIA PRIMI CALCI

1° Classificata: Atletico Primi Calci;

2° Classificata: Emigratis;

3° Classificata: Edil G2;

Premio Disciplina: Atletico Primi Calci;

Miglior Portiere: Giuseppe Frattaruolo;

Miglior Giocatore: Salvatore Nasuto;

Capocannoniere: Matteo Anselmo con 26 reti.

CATEGORIA PULCINI

1° Classificata: Inter;

2° Classificata: Emigratis II;

3° Classificata: Atletico Pulcini;

4° Classificata: I Falchi Rossi;

5° Classificata: New Style

Miglior Portiere: Antonio Frattaruolo;

Miglior Giocatore: Christian Gabriele

Capocannoniere: Matteo Anselmo con 26 reti

Comunicato stampa Olympia Monte Sant’Angelo.