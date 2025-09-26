Monte Sant’Angelo si illumina per San Michele

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA CITTÀ SI ILLUMINA PER SAN MICHELE

Le luminarie tornano a brillare tra le vie del centro, portando con sé la magia di una tradizione che ogni anno si rinnova.

Sono loro il segno evidente che qualcosa di speciale sta per accadere: la nostra città è pronta a vivere i giorni più attesi dell’anno

Ogni luce accesa è un invito alla gioia, alla partecipazione, alla condivisione.

Le strade risplendono per onorare San Michele Arcangelo, nostro amato Patrono in un’atmosfera che entra nel cuore e ci ricorda chi siamo: una comunità unita dalla fede, dalla tradizione e dall’amore per le nostre radici.

Con l’accensione delle luminarie, si aprirà ufficialmente il sipario sulla Festa Patronale 2025: mancano ormai poche ore, e la città, già vestita a festa, è pronta a vivere giorni di luce, tradizione e condivisione.