Monte Sant’Angelo, riparata la condotta idrica

Monte Sant’Angelo (FG), riparata la condotta idrica

Livello del serbatoio cittadino in graduale ripristino ed erogazione già ripresa nella parte bassa dell’abitato. Il servizio sostitutivo con autobotti e sacche d’acqua proseguirà fino a cessata necessità

Bari, 18 agosto 2025 – È stato completato questa mattina il complesso intervento di riparazione della condotta idrica che alimenta Monte Sant’Angelo. Il livello del serbatoio cittadino, in cui confluisce l’acqua trasportata dalla tubazione, è in graduale ripristino. Già in mattinata nella parte bassa della città è ripresa l’erogazione. Quando il serbatoio raggiungerà una quota sufficiente a soddisfare appieno il fabbisogno, il normale servizio sarà progressivamente ripristinato anche nella parte alta, penalizzata da un maggiore dislivello. Per favorire il ripristino del servizio in tutto l’abitato, Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti a cui l’erogazione è ripresa di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua.

Disagi potranno ancora essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Per limitarli, Acquedotto Pugliese ha disposto – d’intesa con l’Amministrazione comunale – un ulteriore invio di buste di acqua che saranno consegnate a partire da oggi dagli operatori della Protezione Civile. Prosegue inoltre la fornitura integrativa di acqua tramite autobotti in via Marcisi (zona punto acqua), piazza Giovanni Paolo II e piazza Ciro Angelillis.

Monte Sant’Angelo è alimentata da una condotta premente che “spinge” l’acqua in salita per 9 chilometri lungo il costone meridionale del Gargano, fino a 900 metri di altitudine. La riparazione di questa mattina, svolta da tecnici specializzati in un’area già impervia, è stata resa ancora più difficoltosa dalla presenza di un grande masso che ostacolava il raggiungimento del tratto danneggiato.

Al fine di migliorare la sicurezza idrica di Monte Sant’Angelo, Acquedotto Pugliese ha programmato il raddoppio della condotta premente con un investimento di 16 milioni di euro. La procedura di gara è in corso. Inoltre, sono già pianificati i lavori per il potenziamento del serbatoio di Monte Sant’Angelo, previsto nel progetto sull’impianto di sollevamento idrico di Manfredonia – Scaloria, finanziato dal Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNIISSI).