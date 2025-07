[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo, presentata la CorriMonte

CORRIMONTE 2025: PRESENTATA LA XIII EDIZIONE

Si è svolta in Biblioteca la conferenza stampa di presentazione della CorriMonte, la manifestazione sportiva più partecipata dell’estate montanara, giunta alla sua tredicesima edizione.

L’appuntamento è per sabato 2 agosto, tra sport, inclusione, solidarietà e amore per il territorio.

Un evento che unisce atleti, famiglie, associazioni, turisti e volontari in un grande abbraccio collettivo.

Per il sindaco Pierpaolo d’Arienzo – “CorriMonte non è solo una corsa: è una comunità che si mobilita, si incontra, si mette in gioco. È lo sport che diventa occasione di partecipazione, promozione e coesione sociale. Ringrazio tutti coloro che la rendono possibile ogni anno”.

“Un ringraziamento speciale agli organizzatori, alle associazioni sportive, ai volontari e alle forze dell’ordine. CorriMonte è il simbolo dello sport per tutti, dell’impegno condiviso e del rispetto per il nostro territorio” – il commento dell’assessore allo #sportMSAGiovanni Vergura.

CorriMonte è anche un’occasione di inclusione. L’assessora al #welfareMSALea Basta: “Abbiamo inserito anche quest’anno la CamminAbile, la camminata non competitiva aperta a tutte e tutti, in particolare a persone con difficoltà motorie, psichiche e sociali. Perché lo sport è davvero per tutti solo se è accessibile”.

