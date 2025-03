[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo presenta il calendario degli appuntamenti sportivi del 2025

“Sarà un anno di sport, inclusione e comunità” – dichiarano il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo con Giovanni Vergura (Assessore allo Sport) – “Con grande orgoglio presentiamo il Calendario degli appuntamenti sportivi 2025 della nostra città. Uno strumento che racconta non solo eventi, ma la passione, la partecipazione e l’energia di una comunità che vive lo sport come momento di crescita, benessere e condivisione. Grazie alla preziosa collaborazione con associazioni, società sportive e imprese del territorio, Monte Sant’Angelo si conferma ancora una volta luogo di sport, di valori e di entusiasmo. Un calendario ricco, vario, aperto a tutte le età, che attraversa l’intero anno con tornei, raduni, gare, campi estivi e appuntamenti dedicati all’inclusione e alla socialità. Attraverso il lavoro del Tavolo permanente dello sport continuiamo a costruire una rete solida e partecipata, mettendo in campo esperienze, competenze e visioni condivise. È così che vogliamo promuovere uno sport accessibile, educativo, capace di generare benessere e senso di comunità. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere viva questa realtà sportiva così ricca e dinamica”.

Il programma:

8 marzo _ Palazzetto dello sport | 3° ed. DONNE IN CAMPO [Ass. Teniamoci per mano Onlus-distretto Gargano]

19 marzo _ Palazzetto dello Sport | 2° ED. PAPÀ IN CAMPO CON I FIGLI [A.s.d. Accademia Calcio Monte]

6 aprile _ Campo sportivo comunale | 1° ed. TORNEO DI CALCIO GIOVANILE [A.s.d. Accademia Calcio Monte]

Aprile 2025 | GARA ENDURANCE A SQUADRE SLOT CARE [Associazione Gargano Slot Car club]

26 e 27 aprile _ Piazza Beneficenza Villa Comunale | 1° RADUNO NAZIONALE VESPA CLUB MONTE SANT’ANGELO [A.s.d. Vespa Club Monte Sant’Angelo]

4 maggio | TROFEO GARGANO BIKE DELLA PACE NELL’ANNO GIUBILARE [Comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis]

11 maggio _ Campo sportivo | 2° ED. TORNEO DEI TRE SITI UNESCO DI PUGLIA [A.s.d. Accademia Calcio Monte]

1 giugno _ Villa comunale | RADUNO VESPE E LAMBRETTE [A.s.d. Vespa Club Bari]

3 giugno – 11 luglio _ Campo sportivo | 5° ED. SUMMER CAMP [A.s.d. Accademia Calcio Monte]

6 giugno | DIVERTIAMOCI INSIEME CON LO SPORT [Asd Olympia Monte Sant’Angelo]

14 e 15 giugno | 4° RALLY COSTA DEL GARGANO [A.S.D. Gargano Racing Team]

16 giugno – 31 luglio | BASKET SUMMER CAMP 2K25 [A.s.d. Nuovo Basket Monte Sant’Angelo]

21 giugno _ Piazza Ciro Angelillis/Villa comunale | MINIBASKET IN PIAZZA [A.s.d. Nuovo Basket Monte Sant’Angelo]

28-29 giugno | 3° TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO THUNDER SLOT CAR [Associazione Gargano Slot car club]

7 luglio – 19 luglio _ Campi sportivi Viale Kennedy | 2° ED. GRANDE TORNEO DI CALCIO A 5 [A.s.d. Futsal Monte Sant’Angelo]

2 agosto | 13° ed. CORRIMONTE [Gruppo Podistico Montanari doc]

8 agosto | RADUNO EX CALCIATORI OLYMPIA [Asd Olympia Monte Sant’Angelo]

9 agosto | 7° ed. NOTTE DA LEONI [A.s.d. Futsal Monte Sant’Angelo]

12 e 13 agosto _ Piazza Giovanni Paolo II | 2° ED. SPORT FOR JOY [Associazione CaJo Events]

13 e 14 settembre | 5° SLALOM CITTÀ DI MONTE SANT’ANGELO [A.s.d. Gargano Racing Team]

5 ottobre | 6° TROFEO DUE SITI UNESCO, 8° MARATHON DEL GARGANO [A.s.d. MTB Monte Sant’Angelo Race Team]

Ottobre | CAMMINATA IN ROSA [Comune di Monte Sant’Angelo]

26 ottobre | GARA ORIENTEERING MONTE SANT’ANGELO SPRINT 2 [A.s.d. Garganorienteering]

17 dicembre _ Palazzetto dello Sport | 4° ED. MAMME IN CAMPO CON I FIGLI [A.s.d. Accademia calcio Monte]

27 – 31 dicembre | III ED. TORNEO DI CALCIO A 5 FOR CHRISTMAS ASSOCIAZIONE [CaJo Events]

28 dicembre | CORSA DEL RINGRAZIAMENTO [Gruppo Podistico Montanari Doc]

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI SPORTIVI 2025 è organizzato e promosso da:

Città di Monte Sant’Angelo (Assessorato allo Sport) in collaborazione con Accademia Calcio Monte | Asd Mtb Monte Sant’Angelo | Cajo Events | Futsal Monte Sant’Angelo | Garganorienteering | Gargano Racing Team | Gruppo podistico Montanari doc | Nuovo Basket Monte Sant’Angelo | Asd Olympia Monte Sant’Angelo | Asd Vespa club Bari | Asd Vespa club Monte Sant’Angelo | Associazione Gargano slot car club | Associazione Teniamoci per mano onlus – Distretto Gargano.