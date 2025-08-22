[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MONTE SANT’ANGELO NON PUÒ PIÙ ASPETTARE: ORA SERVONO FATTI

L’emergenza idrica non può essere archiviata come un capitolo chiuso o come un semplice disagio momentaneo. Il problema persiste ancora oggi: la nostra comunità continua a convivere con difficoltà enormi e, nonostante proclami e annunci, le attività produttive restano senza certezze e senza tuteleconcrete.

Commercianti, artigiani e operatori del settore hanno subito e stanno tutt’ora subendo perdite economiche ingenti, con ripercussioni pesantissime sull’intero tessuto produttivo locale. Forza Italia ribadisce che non basta riconoscere i disagi: servono risposte immediate e misure tangibili.

Questa situazione ha messo in evidenza la mancanza di un principio fondamentale: una comunicazione chiara, tempestiva e sincera con la comunità. I cittadini non possono essere informati in ritardo o con messaggi contraddittori. La trasparenza è la prima forma di rispetto nei confronti di chi vive un disagio così grave, ed è compito di chi governa garantire serietà e correttezza nella gestione delle emergenze.

Le nostre proposte sono chiare e restano sul tavolo:

• sostegni diretti per le attività colpite;

• sgravio sulla TARI, fino al completo abbono per l’anno in corso;

• sospensione o abbono della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Un’amministrazione seria non può far finta che tutto sia già superato. L’acqua è un bene primario e la mancanza di un piano di ristoro rischia di mettere definitivamente in ginocchio le attività economiche del nostro territorio.

Forza Italia continuerà a insistere con determinazione: il problema non è risolto e chi lavora, chi crea occupazione e chi tiene vivo il tessuto economico locale non può essere lasciato senza risposte.

FORZA ITALIA – MONTE SANT’ANGELO