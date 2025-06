Monte Sant’Angelo, Comune chiede attivazione di un servizio sostitutivo Postamat

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LAVORI ALL’UFFICIO POSTALE DI VIA MANFREDI, IL COMUNE CHIEDE L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO SOSTITUTIVO POSTAMAT PER “RIDURRE I DISAGI AI CITTADINI”

L’Amministrazione comunale accoglie con favore l’avvio dei lavori di ammodernamento previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”, che interesseranno nei prossimi mesi l’ufficio postale centrale della città.

Il progetto, promosso da Poste Italiane e finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta un importante passo in avanti verso una maggiore accessibilità ai servizi della Pubblica Amministrazione, anche in chiave di sostenibilità e digitalizzazione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Next Generation EU.

Tuttavia, la chiusura dell’ufficio per un lungo periodo rischia di generare disagi significativi per la cittadinanza, in particolare per le fasce più anziane della popolazione. In tal senso, il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo ha inviato una comunicazione ufficiale a Poste Italiane per chiedere l’attivazione, durante il periodo dei lavori, del servizio “ATM Postamat” in alternativa a quello attualmente non utilizzabile.

Nello specifico, il Comune propone di garantire la funzionalità del Postamat di via Manfredi oppure, in alternativa, di installare temporaneamente il servizio presso la succursale di via Reale Basilica o in qualsiasi altra sede idonea, purché senza oneri aggiuntivi per i cittadini.

«Comprendiamo l’importanza di questi lavori – dichiara il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo – ma è necessario salvaguardare il diritto dei cittadini, soprattutto i più fragili, ad accedere con facilità ai servizi postali e bancari di base. Confidiamo in una risposta positiva e tempestiva da parte di Poste Italiane, nell’interesse dell’intera comunità.»

L’Amministrazione continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare soluzioni che limitino i disagi per la popolazione durante l’intero periodo dei lavori.