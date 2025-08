Monte Sant’Angelo, Avis in corsa per la solidarietà

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MONTE SANT’ANGELO, AVIS IN CORSA PER LA SOLIDARIETA’

Il paese dell’Arcangelo Michele si trasforma per un giorno nella capitale del podismo a sfondo sociale

MONTE SANT’ANGELO – Una gara nella gara, con una classifica speciale per i donatori AVIS. Sabato 2 agosto Monte Sant’Angelo ospitera centinaia di atleti e appassionati, che percorreranno un circuito di 9,9km nel centro abitato, con 2 passaggi davanti alla Basilica dell’Arcangelo e la picchiata verso Pulsano. Per partecipare al 2^ Trofeo AVIS Citta di Monte Sant’Angelo bastera essere in possesso di regolare tesserino AVIS. La gara si svolgera nell’ambito della “CorriMonte”, organizzata dal gruppo podistico Montanari Doc, giunta alla sua tredicesima edizione, ma fara classifica a parte. In contemporanea, il paese dell’Arcangelo Michele, proprio per suggellare il carattere sociale della competizione sportiva, ospitera anche la CamminAbile, camminata non competitiva per diversamente abili. Questa edizione e tappa del Circuito provinciale “Capitanata Terra dell’Atletica” e vedra anche gare riservate ai bambini e ai ragazzi. La manifestazione sara occasione per ricordare Vito Prezioso, atleta montanaro prematuramente scomparso.

PROGRAMMA: