Monte Sant'Angelo

Monte Sant’Angelo alla BIT Milano 2026 con i “Borghi più belli d’Italia” e l’Area interna del Gargano

Redazione11 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo alla BIT Milano 2026 con i “Borghi più belli d’Italia” e l’Area interna del Gargano

Monte Sant’Angelo sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo – di Milano nello spazio della Regione Puglia e Pugliapromozione (Padiglione 11 – stand M01, M19, P02, P20), all’interno di uno stand di 360 mq che porta a Milano una rappresentanza ampia del sistema turistico regionale: 184 Comuni aderenti60 operatori turistici (tra cui 2 consorzi e 4 gruppi alberghieri), 43 postazioni B2B e un ricco calendario di incontri professionali.

Due gli appuntamenti in programma che vedranno coinvolta direttamente la nostra Città.

Mercoledì 11 febbraio, ore 16:50

Borghi più belli d’Italia – “In Puglia la XVIII edizione del Festival Nazionale”

Intervengono:

  • Antonio Decaro, Presidente Regione Puglia
  • Graziamaria Starace, Assessora al Turismo Regione Puglia
  • Silvia Miglietta, Assessora alla Cultura Regione Puglia
  • Luca Scandale, Commissario ARET Pugliapromozione
  • Fiorello Primi, Presidente nazionale Associazione “I Borghi più belli d’Italia”
  • Rosa Palomba, Vicesindaca Monte Sant’Angelo e Coordinatrice regionale Associazione “I Borghi più belli d’Italia” – Puglia
  • Ospiti: Sindaci dei 13 borghi pugliesi

Giovedì 12 febbraio, ore 10:00

Area interna del Gargano – “Inside Gargano: un viaggio nel cuore della Puglia per riscoprire l’unicità del territorio”

Intervengono:

  • Graziamaria Starace, Assessora al Turismo e alla Promozione Regione Puglia
  • Michele Di Pumpo, Sindaco Comune di Cagnano Varano
  • Alessandro Nobiletti, Sindaco Comune di Ischitella
  • Rocco Di Brina, Sindaco Comune di Carpino
  • Pierpaolo D’Arienzo, Sindaco Comune di Monte Sant’Angelo
  • Raffaele Sciscio, Sindaco Comune di Vico del Gargano

“La partecipazione alla BIT rappresenta un’occasione strategica per rafforzare il posizionamento di Monte Sant’Angelo nei circuiti nazionali e internazionali, valorizzando l’identità del territorio e le traiettorie di sviluppo dell’area interna del Gargano” – il commento della Vicesindaca, Assessora alla cultura e al turismo della Città di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba.

Redazione11 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©