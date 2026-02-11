[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo alla BIT Milano 2026 con i “Borghi più belli d’Italia” e l’Area interna del Gargano

Monte Sant’Angelo sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo – di Milano nello spazio della Regione Puglia e Pugliapromozione (Padiglione 11 – stand M01, M19, P02, P20), all’interno di uno stand di 360 mq che porta a Milano una rappresentanza ampia del sistema turistico regionale: 184 Comuni aderenti, 60 operatori turistici (tra cui 2 consorzi e 4 gruppi alberghieri), 43 postazioni B2B e un ricco calendario di incontri professionali.

Due gli appuntamenti in programma che vedranno coinvolta direttamente la nostra Città.

Mercoledì 11 febbraio, ore 16:50

Borghi più belli d’Italia – “In Puglia la XVIII edizione del Festival Nazionale”

Intervengono:

Antonio Decaro , Presidente Regione Puglia

, Presidente Graziamaria Starace , Assessora al Turismo Regione Puglia

, Assessora al Turismo Silvia Miglietta , Assessora alla Cultura Regione Puglia

, Assessora alla Cultura Luca Scandale , Commissario ARET Pugliapromozione

, Commissario Fiorello Primi , Presidente nazionale Associazione “I Borghi più belli d’Italia”

, Presidente nazionale Rosa Palomba , Vicesindaca Monte Sant’Angelo e Coordinatrice regionale Associazione “I Borghi più belli d’Italia” – Puglia

, Vicesindaca Monte Sant’Angelo e Coordinatrice regionale Ospiti: Sindaci dei 13 borghi pugliesi

Giovedì 12 febbraio, ore 10:00

Area interna del Gargano – “Inside Gargano: un viaggio nel cuore della Puglia per riscoprire l’unicità del territorio”

Intervengono:

Graziamaria Starace , Assessora al Turismo e alla Promozione Regione Puglia

, Assessora al Turismo e alla Promozione Michele Di Pumpo , Sindaco Comune di Cagnano Varano

, Sindaco Alessandro Nobiletti , Sindaco Comune di Ischitella

, Sindaco Rocco Di Brina , Sindaco Comune di Carpino

, Sindaco Pierpaolo D’Arienzo , Sindaco Comune di Monte Sant’Angelo

, Sindaco Raffaele Sciscio, Sindaco Comune di Vico del Gargano

“La partecipazione alla BIT rappresenta un’occasione strategica per rafforzare il posizionamento di Monte Sant’Angelo nei circuiti nazionali e internazionali, valorizzando l’identità del territorio e le traiettorie di sviluppo dell’area interna del Gargano” – il commento della Vicesindaca, Assessora alla cultura e al turismo della Città di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba.

