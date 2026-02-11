Monte Sant’Angelo alla BIT Milano 2026 con i “Borghi più belli d’Italia” e l’Area interna del Gargano
Monte Sant’Angelo alla BIT Milano 2026 con i “Borghi più belli d’Italia” e l’Area interna del Gargano
Monte Sant’Angelo sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo – di Milano nello spazio della Regione Puglia e Pugliapromozione (Padiglione 11 – stand M01, M19, P02, P20), all’interno di uno stand di 360 mq che porta a Milano una rappresentanza ampia del sistema turistico regionale: 184 Comuni aderenti, 60 operatori turistici (tra cui 2 consorzi e 4 gruppi alberghieri), 43 postazioni B2B e un ricco calendario di incontri professionali.
Due gli appuntamenti in programma che vedranno coinvolta direttamente la nostra Città.
Mercoledì 11 febbraio, ore 16:50
Borghi più belli d’Italia – “In Puglia la XVIII edizione del Festival Nazionale”
Intervengono:
- Antonio Decaro, Presidente Regione Puglia
- Graziamaria Starace, Assessora al Turismo Regione Puglia
- Silvia Miglietta, Assessora alla Cultura Regione Puglia
- Luca Scandale, Commissario ARET Pugliapromozione
- Fiorello Primi, Presidente nazionale Associazione “I Borghi più belli d’Italia”
- Rosa Palomba, Vicesindaca Monte Sant’Angelo e Coordinatrice regionale Associazione “I Borghi più belli d’Italia” – Puglia
- Ospiti: Sindaci dei 13 borghi pugliesi
Giovedì 12 febbraio, ore 10:00
Area interna del Gargano – “Inside Gargano: un viaggio nel cuore della Puglia per riscoprire l’unicità del territorio”
Intervengono:
- Graziamaria Starace, Assessora al Turismo e alla Promozione Regione Puglia
- Michele Di Pumpo, Sindaco Comune di Cagnano Varano
- Alessandro Nobiletti, Sindaco Comune di Ischitella
- Rocco Di Brina, Sindaco Comune di Carpino
- Pierpaolo D’Arienzo, Sindaco Comune di Monte Sant’Angelo
- Raffaele Sciscio, Sindaco Comune di Vico del Gargano
“La partecipazione alla BIT rappresenta un’occasione strategica per rafforzare il posizionamento di Monte Sant’Angelo nei circuiti nazionali e internazionali, valorizzando l’identità del territorio e le traiettorie di sviluppo dell’area interna del Gargano” – il commento della Vicesindaca, Assessora alla cultura e al turismo della Città di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba.