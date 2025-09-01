[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MONTE SANT’ANGELO: AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALE NEL QUARTIERE GALLUCCIO

Dopo gli interventi sui sottoservizi e sull’illuminazione pubblica, sono partiti in questi giorni i lavori di riqualificazione del manto stradale nel quartiere Galluccio. L’intervento, atteso da tempo, rappresenta la fase conclusiva di un percorso che ha già visto la posa dei nuovi cavi telefonici, della fibra ottica, dei cavi Enel, l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione e la realizzazione di due parchi giochi, di cui uno inclusivo, a disposizione delle famiglie e dei più piccoli.

“Il quartiere Galluccio è un esempio concreto di come abbiamo sempre inteso operare: intervenire in maniera organica e strutturale nei quartieri, non limitandoci a ‘pezze’ temporanee, ma programmando lavori che guardino al futuro” – dichiara il sindaco Pierpaolo d’Arienzo, che aggiunge – “Prima la sistemazione dei sottoservizi, poi l’efficientamento dell’illuminazione, la creazione di spazi di socialità per bambini e famiglie e infine il rifacimento del manto stradale. È così che vogliamo costruire una città più sicura, vivibile e moderna”.

Soddisfatto anche l’assessore ai #LavoriPubbliciMSA, @Giovanni Vergura : “Questa riqualificazione era molto attesa dai residenti. Non abbiamo scelto la via più semplice, ma quella più corretta: intervenire in modo coordinato, per evitare di dover riasfaltare più volte dopo i lavori dei sottoservizi. Oggi Galluccio vede finalmente la partenza della fase conclusiva e nei mesi scorsi ha visto nascere due nuovi parchi giochi, tra cui un’area inclusiva che rappresenta un segno concreto di attenzione verso tutte le bambine e i bambini. Nei prossimi mesi continueremo con altri quartieri della città”.

L’Amministrazione comunale conferma così la volontà di proseguire con una programmazione puntuale e diffusa, mettendo al centro i bisogni delle comunità di quartiere e garantendo interventi duraturi.