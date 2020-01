Basket Angel, oggi al Palascaloria contro Ostuni

La sconfitta di Lecce era prevedibile. Un top team di questo campionato, Pallacanestro Lupa Lecce,

che ha schierato tutti i suoi giocatori esperti che hanno dimostrato ancora una volta, qualora ve ne fosse bisogno,

di meritare ampiamente anche categorie superiori. Il team di Coach De Florio non è arrivato alla gara nel miglior modo possibile, anzi.

Eppure, nonostante tutto, il divario è stato contenuto. Oggi arriva Ostuni, un’altra corazzata di questo campionato,

con la quale occorrerà non abbassare mai la guardia e non cedere alla tentazione di seguirne i ritmi.

“Settimana intensa di allenamento – ha commentato il veterano #17 Walter Alvisi – dobbiamo ritrovare la nostra quadra.

Non dobbiamo assolutamente concedere ai nostri avversari di giocare ai loro ritmi, rischiamo di gettare via il match.

Dobbiamo dimostrare di avere voglia di vincere, le partite in casa adesso sono di fondamentale importanza per il nostro obiettivo.

Dobbiamo seguire i dettami del Coach: velocità e difesa forte ed evitare soluzioni estemporanee in attacco”.

Oggi serve una vittoria, per smuovere una classifica che diventa di settimana in settimana sempre più pericolosa per le sorti del consesso sipontino

in questo campionato. Certo la mancanza di sufficienti rotazioni rende tutto più difficile per Coach De Florio, ma bisogna crederci fino in fondo.

Intanto, la SSD Giuseppe Angel Manfredonia comunica che l’ala forte Roberto Malpede lascia la squadra per motivi familiari e non

è più un proprio giocatore. Si è proceduto alla rescissione consensuale del contratto in essere.

Auguriamo a Roberto Malpede un migliore prosieguo di carriera.