Monica Setta denuncia i fans di Zeudi Di Palma: cos’è accaduto

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Non si ferma la bagarre tra Monica Setta ed i fans di Zeudi Di Palma. Tutto è iniziato quando la conduttrice di Storie al bivio weekend ha pubblicato un commento su X dove ha criticato l’ospitata dell‘ex gieffina a Belve. La donna ha scritto: “Forse devo rivederla, ma per adesso Zeudi è un grande no“. La critica non è passata inosservata ai sostenitori dell’ex miss Italia che hanno iniziato ad attaccare il volto televisivo con epiteti irripetibili. Anche la madre di Zeudi Di Palma ha preso le difese della figlia, arrivando ad usare parole fortissime nei confronti di Monica Setta. La donna rispondendo al commento della conduttrice di Storie al bivio weekend ha scritto: “Non è mia consuetudine rispondere, ma desidero farlo con lei: in passato mia figlia è stata sua ospite. Questo commento arriva dopo aver ricevuto diversi rifiuti? Una donna adulta che nutre disprezzo e odio verso una giovane donna certamente non si onora. Cordiali saluti!“.

Monica Setta si affida ad un legale per contrastare i fans di Zeudi Di Palma

Nel corso delle ultime ore, Monica Setta ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti dei fans di Zeudi Di Palma che l’hanno riempita di insulti solo per aver espresso un’opinione. La conduttrice di Rai 2 ha lanciato un avvertimento ai sostenitori dell’ex Miss Italia, scrivendo in questo modo su X: “Dimenticavo, scrivete ciò che volete. Ne risponderete nelle sedi opportune. Regolatevi però perché io chiedo risarcimento in sede civile (e finora la giustizia ha sempre trionfato)“. In un altro post, la donna ha aggiunto: “Care zeudiners, siccome devo lavorare – come voi immagino o sbaglio? – delego la risposta ai vostri insulti al mio legale e alla Polizia Postale, che fa benissimo il suo lavoro rintracciando indirizzo e identità di profili offensivi. Buona giornata“. La donna ha deciso di ricorrere a drastiche misure per fermare l’hating a cui è stata oggetto nelle ultime ore.