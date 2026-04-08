La madre di Zeudi Di Palma contro Monica Setta: “Nutre disprezzo e odio”, l’accaduto

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lo scorso 7 aprile è andata in onda sui teleschermi di Rai 2 la prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Oltre all’intervista ad Amanda Lear, il pubblico ha assistito all’ospitata di Zeudi Di Palma che ha suscitato parecchie critiche da parte del popolo social a causa della banalità delle risposte date. A criticare l’intervento è stata anche Monica Setta, nota conduttrice del secondo canale della tv di Stato. La padrona di casa di Storie al bivio weekend ha pubblicato un post nel suo profilo X dove ha bocciato l’ex protagonista del Grande Fratello 2024: “Magari è da rivedere ma Zeudi Di Palma è un grande NO”. Parole che hanno scatenato sia la reazione del popolo social ma anche della madre della stessa ex Miss Italia.

La madre di Zeudi Di Palma è voluta intervenire per difendere la figlia dopo la critica mossa da Monica Setta in seguito all’intervista a Belve, andata in onda il 7 aprile sui teleschermi di Rai 3. La donna ha usato parole durissime per commentare una semplice opinione della conduttrice. La genitrice dell’ex opinionista ha risposto al commento di Monica Setta con queste parole: “Non è mia consuetudine rispondere ma desidero farlo con lei. In passato mia figlia è stata sua ospite. Questo commento arriva dopo aver ricevuto diversi rifiuti? Una donna adulta che nutre disprezzo e odio verso una giovane donna, certamente non si onora. Cordiali saluti.” In queste ore, il volto tv di Rai 2 è stato preso di mira da alcuni fans dell’ex gieffina con epiteti irreperibili per il commentato fatto su X.